Минздрав: врач не назначал «Фризиум» сыну задержанной при его получении женщины

Минздрав России заявил, что лечащий врач не назначал лекарство против судорог фризиум десятилетнему ребенку-инвалиду, мать которого была задержана за контрабанду при получении этого препарата на почте. «Боголюбов Михаил проходил консультацию в Институте педиатрии имени Вельтищева ФГБОУ ВО РНИМУ им Пирогова Минздрава РФ 28 февраля 2017 года. "Клобазам" (международное непатентованное название препарата "Фризиум") был упомянут как потенциальный препарат резерва при отсутствии эффекта от всех рекомендованных мероприятий. Ни консилиум, ни врачебная комиссия в день консультации не проводились. Мама пациента больше не обращалась на консультацию, лечащий врач ни очно, ни заочно с мамой не контактировал и не принимал участия в назначении "Клобазама"»,— сообщили “Ъ” в Минздраве РФ.

В ведомстве пояснили, что в настоящее время лекарственный препарат «Фризиум» не зарегистрирован в России и не внесен в Государственный реестр лекарственных средств. «Производитель препарата никогда не представлял его на регистрацию и не проводил проверку его эффективности и безопасности на пациентах в РФ. Препарат входит в список психотропных веществ, оборот которых в РФ ограничен и в отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля в соответствии с законодательством РФ и международными договорами РФ»,— пояснили в Минздраве. Там отметили, что ввоз таких препаратов допускается при наличии медицинских документов, подтверждающих факт назначения лекарств. «Таким образом, в настоящее время в Российской Федерации существуют механизмы для обеспечения законного ввоза незарегистрированных лекарственных препаратов»,— заявили в Минздраве.

Ведомство подчеркнуло, что в России зарегистрированы десятки противосудорожных лекарственных средств центрального и периферического действия (12 средств с диазепамом, 4 средства с клоназепамом, 20 средств с вальпроевой кислотой, 36 средств с фенобарбиталом, 22 средства с карбамазепином и др., в том числе в лекарственных формах для лечения судорожных состояний у детей). «За последний год Минздравом России реализован комплекс мер по повышению доступности противоэпилептических лекарственных препаратов. К 2019 году было зарегистрировано 24 противосудорожных лекарственных препарата, в настоящее время еще один лекарственный препарат находится в процессе экспертизы качества лекарственного средства и экспертизы отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения. Лицензии на право изготовления лекарственных форм, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, имеют 272 аптечные организации»,— сообщили в ведомстве.

Напомним, Елену Боголюбову задержали 17 июля в почтовом отделении при получении из-за границы посылки с лекарством «Фризиум», которое предназначалось для ее сына — пациента детского хосписа «Дом с маяком». Федеральная таможенная служба собирает материалы для передачи в прокуратуру и МВД. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают о происшедшем, и пообещал, что Кремль свяжется с Минздравом по вопросу доступа к наркотическим и психотропным препаратам.

Подробнее о задержании и реакции на него читайте в публикации “Ъ” «Сильнодействующая таможня».

Анастасия Курилова, Валерия Мишина