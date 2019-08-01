Бюджет поставлен перед трудным выбуром

Борьба за льготы для Приобского месторождения, разные части которого разрабатывают «Роснефть» и «Газпром нефть», может обостриться. Как выяснил “Ъ”, президент Владимир Путин одобрил предоставление льгот не только для участка «Роснефти», но и для «Газпром нефти», которая просит налоговый вычет на 13,5 млрд руб. в год на десять лет. Против преференций выступает Минфин, так как в случае их одобрения бюджет может лишиться 600 млрд руб. в 2020–2029 годах. Источники “Ъ” говорят, что, хотя принципиально предоставление льгот уже одобрено, срок получения налогового вычета по-прежнему неясен.

Глава Минэнерго Александр Новак во второй половине июля попросил президента Владимира Путина поддержать выдачу налоговых льгот для Приобского месторождения и поручить Минфину внести в Белый дом соответствующий законопроект, рассказывают два собеседника “Ъ”, знакомые с ситуацией.

По итогам совещания у президента РФ 10 июля о стимулировании нефтяной отрасли господин Новак направил Владимиру Путину два письма почти одинакового содержания: одно было посвящено налоговым преференциям для Приобского месторождения «Роснефти», второе — для другой части того же месторождения, которую разрабатывает «Газпром нефть». Как писал “Ъ” 25 июля, до этого момента всерьез обсуждались льготы только для «Роснефти». Однако на письме Александра Новака, посвященном льготам для «Газпром нефти», президент тоже поставил резолюцию «согласен», рассказывают собеседники “Ъ”.

«Роснефть» предлагает предоставить ей десятилетний вычет по НДПИ на 46 млрд руб. в год, «Газпром нефть» — вычет на 13,5 млрд руб. в год с 2020 года. Если льготы будут даны, нефтекомпании обещают вложить высвободившиеся средства в бурение на Приобском месторождении, чтобы остановить резкое падение добычи. В «Газпром нефти» не предоставили комментарий “Ъ”, в Минэнерго и Минфине от них отказались.

До сих пор публично Минфин выступал категорически против подобных преференций. В министерстве заявляли, что на Приобском месторождении уже действуют льготы, а введение новых поблажек приведет к выпадению бюджетных доходов. В частности, Минфин по итогам совещания 10 июля добился того, что Владимир Путин распорядился принять мораторий на новые налоговые льготы для нефтяных месторождений, действующий до конца года. Исключение было сделано лишь для Приобского месторождения без указания конкретных недропользователей.

Согласно поручению Владимира Путина, Минэнерго и Минфин должны были до 20 июля подготовить финансово-экономическое обоснование льгот для него. Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, утверждает, что Минфин «не видел» подобных документов, поэтому подготовка законопроекта по льготам для Приобского сейчас не идет. Еще один собеседник “Ъ” считает, что позиция президента, возможно, касалась только целесообразности выдачи льгот, что не означает их немедленного получения. Минэнерго предлагает выдать льготы с 2020 года, для чего закон нужно принять до ноября.

«Газпром нефть» разрабатывает южную часть Приобского месторождения, «Роснефть» — северную, запасы месторождений относятся к трудноизвлекаемым. «Роснефть» добыла на нем 26 млн тонн нефти в 2018 году, «Газпром нефть» — 11,5 млн тонн.

Пример Приобского месторождения может стать показательным, поскольку до сих пор отрасль находилась под впечатлением от решений 2017 года. Тогда «Роснефть» получила для Самотлорского месторождения налоговый вычет на 35 млрд руб. в год на десять лет по причине его высокой обводненности, а прочие нефтекомпании с подобными месторождениями, несмотря на их настойчивые просьбы, остались за бортом.

Неудивительно, что в этом году борьба за льготы для Приобского месторождения стала поводом для заочной полемики между руководителями «Роснефти» Игорем Сечиным и «Газпром нефти» Александром Дюковым. Господин Сечин утверждал, что на «Роснефть» приходится только 3% от общего объема льгот в отрасли, «если считать экспортные льготы». «Значительно больше — под 30% — получает "Газпром нефть", их догоняет ЛУКОЙЛ и даже "Сургутнефтегаз"»,— отмечал он. Господин Дюков парировал, заявляя, что «Газпром нефть» платит один из самых высоких НДПИ в отрасли на традиционных месторождениях, а размер льгот нужно сравнивать с учетом качества запасов: «То есть сравнивать яблоки с яблоками, а не яблоки с огурцами. Только после этого можно уверенно говорить, что кто-то недоплачивает, а кто-то переплачивает».

По мнению Андрея Полищука из Райффайзенбанка, решение о предоставлении льгот для обеих компаний было бы справедливым, в противном случае их не надо давать никому.

Дмитрий Козлов