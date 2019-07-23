Новые налоговые льготы для нефтяников поставили на паузу С чем связано решение Владимира Путина о введении моратория

Владимир Путин ввел мораторий на новые налоговые льготы для нефтяников: он будет действовать до конца года, пишет газета «Ведомости». Ранее Минфин просил лишить нефтяные компании привилегий до 2024-го. Кроме того, правительству поручено до 1 декабря определить экономическую эффективность освоения месторождений.

Крупнейшие игроки нефтяной отрасли неоднократно просили предоставить им налоговые льготы, и решение о временном моратории вполне логично, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков: «Я думаю, что это реакция Владимира Путина на постоянную борьбу Минфина и нефтяных компаний, прежде всего, "Роснефти", ведь в последнее время мы слышим просьбы о предоставлении дополнительных льгот именно ей. Корпорация просит привилегии на освоение арктических месторождений, как своих участков, так и тех, что принадлежат "Независимой нефтегазовой компании". Там льготы приближаются к 2,6 трлн руб., это огромные деньги, поэтому возникает куча вопросов.

Видимо, президент хочет получить объективную картину того, что происходит в отрасли, какие проекты убыточны, действительно ли новые замыслы не реализуются без предоставления таких масштабных льгот.

Из-за этого Владимир Путин вводит определенный мораторий, и, по сути, дает такой сигнал, что нужно охладить лоббистский пыл и разобраться с тем, что уже есть, обсудить, а нужны ли новые льготы, и тогда уже принимать решение о каких-то изменениях в налоговой системе».

Налоговые льготы, как минимум, на арктические проекты нефтяным компаниям в итоге предоставят, полагает независимый эксперт Дмитрий Лютягин: «Скорее всего, по арктическому кластеру будут внедрены какие-то льготные механизмы. Это связано именно с тем, что это сложный регион, и себестоимость, и капитальные вложения в освоение данных месторождений достаточно отличаются от той же самой Западной и Восточной Сибири.

Нужны будут какие-то предложения для нефтяников, которые бы их стимулировали к тому, чтобы они вкладывались в этот регион, стратегический для России.

С учетом этого, полагаю, что льготы будут внедрены, тема поддержка нефтяников для этого региона начнется разрабатываться в этом году, но закончится в следующем».

Как пишут «Ведомости», мораторий не затронет только один проект — разработку Приобского месторождения «Роснефти». По оценкам Минфина, льготы для этого месторождения могут составить 460 млрд руб. за десять лет. В прошлом году послабления для нефтяников обошлись федеральному бюджету почти в 3 трлн руб. Большая часть денег ушла на льготы по НДС и налогу на добычу полезных ископаемых.

Андрей Загорский