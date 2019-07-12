ОПЕК уступает долю

ОПЕК понизила прогноз роста добычи стран, не входящих в картель, на этот год на 95 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 2,05 млн б/с. В итоге средний объем этих поставок составит в текущем году 64,43 млн б/с. Снижение стало следствием продления сделки ОПЕК+ на девять месяцев. Она затрагивает и РФ, в которой добыча в этом году может вырасти не на 140 тыс. б/с, а всего на 50 тыс. б/с (в 2020-м прирост может составить 100 тыс. б/с, до средних 11,49 млн б/с). Напомним, ОПЕК и ее союзники объяснили принятое на прошлой неделе решение о продлении необходимостью избежать наращивания запасов, которое могло бы снизить цены.

В 2020 году суммарное увеличение добычи не входящих в картель стран может составить 2,44 млн б/с — прирост обеспечат США, Бразилия, Канада (в Мексике будет наблюдаться наибольший спад). В США, согласно прогнозу, добыча уже в этом году вырастет на 70 тыс. б/с больше, чем ожидалось,— на 1,37 млн б/с, до 12,33 млн б/с. Резкий рост поставок может произойти после открытия нефтепровода из Пермского бассейна (ключевой регион сланцевой добычи в США) до Мексиканского залива в четвертом квартале этого года. Это доведет объем поставок США к концу года до 13,33 млн б/с.

В июне 2019-го по сравнению с маем общая добыча нефти выросла на 470 тыс. б/с, до 98,56 млн б/с. Поставки стран вне ОПЕК выросли на 540 тыс. б/с, в том числе в России добыча в июне выросла на 40 тыс. б/с, до 11,34 млн б/с (плюс 100 тыс. б/с год к году). Добыча стран картеля, по данным вторичных источников, которые приводит организация, снизилась на 68 тыс. б/с, до 29,83 млн б/с. Саудовская Аравия увеличила поставки на 126 тыс. б/с, до 9,81 млн б/с, в то время как добыча нефти в Иране в июне упала еще на 142 тыс. б/с, до 2,23 млн б/с, в Венесуэле — на 16 тыс. б/с, до 734 тыс. б/с.

Прогноз прироста спроса на нефть на 2019 год в ОПЕК оставили на уровне 1,14 млн б/с (до 99,87 млн б/с), в 2020-м рост также может составить 1,14 млн б/с (до 101,01 млн б/с). В то же время прогноз спроса на нефть ОПЕК на этот год повышен на 100 тыс. б/с, до 30,6 млн б/с (это на 1 млн б/с меньше, чем в 2018 году), но в следующем году прогнозный спрос будет на 1,3 млн б/с ниже и составит всего 29,3 млн б/с, ожидают в организации.

Татьяна Едовина