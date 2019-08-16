Рубль подвела экономика

В четверг курс доллара на российском рынке обновил трехмесячный максимум, достигнув отметки 66,58 руб./$. Американская валюта дорожает во всем мире на фоне слабых данных по экономике США, которые повышают вероятность рецессии ведущей мировой экономики и ответных шагов по смягчению монетарной политики Федеральной резервной системы. В случае обострения торговых отношений между США и Китаем, а также признаков сползания американской экономики в рецессию курс доллара может вернуться в диапазон 67–68 руб./$, оценивают эксперты.

По данным Московской биржи, в ходе торгов в четверг курс поднимался на 57 коп., до отметки 66,58 руб./$ — максимального значения с 3 мая. По итогам основной сессии он закрылся на отметке 66,14 руб./$. Курс евро достигал максимального значения с 11 марта — 74,25 руб./€, но на закрытии составил только 73,39 руб./€, что на 17 коп. ниже значений закрытия предыдущего дня. За два дня курсы ведущих валют выросли на 1,2 руб. и 85 коп. соответственно.

Укрепление американской валюты на российском рынке происходит на фоне роста ее котировок за рубежом. В четверг индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих мировых валют) поднимался до двухнедельного максимума — 98,2 пункта, что на 0,3% выше закрытия среды и на 1,2% закрытия вторника. В числе наиболее пострадавших оказались валюты развивающихся стран. За минувшие два дня, по данным агентства Bloomberg, курс доллара вырос к ним на 1–2,2%.

Повышение курса американской валюты связано с усилившимися опасениями инвесторов относительно состояния ведущих экономик мира.

В среду Национальное бюро статистики Китая сообщило, что рост промышленного производства в июле замедлился до 4,8% относительно июля прошлого года. Это худший показатель с февраля 2002 года. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидали замедления, но только до 5,8%. Добавили нервозности инвесторам данные по ВВП Германии, который во втором квартале снизился на 0,1%, что, в свою очередь, указывает на ухудшение состояния ключевой экономики ЕС. По словам главного аналитика Альфа-банка Гельды Союнова, разочаровали инвесторов вышедшие в четверг данные по промышленному производству в США. В июле оно снизилось на 0,2%, что повысило опасения торможения темпов крупнейший мировой экономики. «Рынки рассматривают действия ФРС по поддержанию экономической активности в США как недостаточные для предотвращения приближающейся рецессии»,— отмечает главный экономист Нордеа-банка Татьяна Евдокимова.

В ближайшие дни внешние факторы продолжат оказывать влияние на курс рубля, и даже начало периода налоговых поступлений и рост спроса на рублевую ликвидность не окажут значимой поддержки рублю, считает Гельды Союнов. Тем более что платежи в бюджет в этом месяце будут меньше, чем в июле. По оценкам начальника аналитического управления банка «Зенит» Владимира Евстифеева, объем выплат уменьшится на 17%, до 1,7 трлн руб. Вместе с тем он не видит причин для резкого снижения курса рубля. «Уровень риска вложений в российские активы остается невысоким, о чем свидетельствует трехлетний CDS на РФ, который находится чуть выше долгосрочного минимума. На локальном долговом рынке не чувствуется давления продавцов: доходности кривой ОФЗ за текущую неделю поднялись на лишь 5–7 базисных пунктов»,— отмечает господин Евстифеев. По его оценке, в текущей ситуации курс доллара останется в диапазоне 65,5–66,5 руб./$. Однако если произойдет дальнейшее нагнетание новостного фона в отношении рисков рецессии в США и торговых отношений США и КНР, курс доллара на российском рынке может перейти в диапазон 67–68 руб./$. «В рубле сосредоточено большое количество открытых длинных позиций. Изменение настроений может существенно отразиться на позициях рубля»,— указывает Татьяна Евдокимова.

Виталий Гайдаев