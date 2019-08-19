«Транснефть» прошлась по пунктам

«Транснефть» предложила правительству рассмотреть вопрос о передаче управления над пунктами сдачи и приема нефти без передачи этих объектов в собственность. Это предложение высказал глава «Транснефти» Николай Токарев на встрече с премьером Дмитрием Медведевым, которая была посвящена инциденту с загрязнением нефти в «Дружбе». Сейчас, как заявляет монополия, большая часть из около 150 таких пунктов принадлежит частным структурам и нефтекомпаниям, которые и осуществляют над ними управление.

«Транснефть» хочет получить оперативный контроль над пунктами сдачи и приема нефти для обеспечения «полномасштабного контроля» за качеством сырья. Такое предложение высказал глава «Транснефти» Николай Токарев на встрече с премьером Дмитрием Медведевым 19 августа, которая была посвящена устранению последствий загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба».

«Их сегодня полторы сотни (пунктов сдачи и приема.— “Ъ”), и они в большинстве своем принадлежат нефтяным компаниям, либо частным структурам,— заявил господин Токарев.— Наши представители тоже аккредитованы при них, но мы не имеем возможности осуществлять операционный контроль и операционную деятельность этих пунктов полностью под нашим нормативным началом». По словам господина Токарева, соответствующее предложение «Транснефти» об установлении контроля над такими пунктами подготовлено на имя премьера.

Еще один вопрос, поднятый главой «Транснефти»,— это «аккредитация и сертификация химико-аналитических лабораторий, которые осуществляют лабораторный анализ качества нефти». «К сожалению, они тоже представляют собой разномастные структуры,— отметил Николай Токарев.— Каждая из них работает по собственной методике, с собственными реагентами, с собственным оборудованием, и естественно, результаты у этих лабораторий часто расходятся».

Проблемы с поставками российской нефти по экспортному трубопроводу «Дружба» начались 19 апреля, когда «Белнефтехим» обнаружил многократное превышение в сырье хлорорганических соединений. Из-за этого потребители отказались принимать российскую нефть, а ее транзит через Белоруссию и Украину в Европу был временно приостановлен. После этого инцидента было возбуждено уголовное дело об умышленном загрязнении нефти, четыре человека отправлены под домашний арест. Транспортировка нефти была восстановлена 9 июня, компенсировать убытки должна «Транснефть».

Дмитрий Козлов