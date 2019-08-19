WSJ: две мониторинговые станции прекратили передачу данных после взрыва под Северодвинском

Две мониторинговые станции в Дубне и Кирове, предназначенные для отслеживания уровня радиации, прекратили передачу данных через два дня после ЧП под Северодвинском. 8 августа там произошел взрыв на полигоне во время испытаний, связанных с радиоизотопным источником питания в составе ракеты. В результате погибли пять человек, еще несколько получили ранения.

О неполадках в работе станций The Wall Street Journal сообщил исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Лассина Зербо. Он не стал рассуждать о том, что могло послужить причиной прекращения работы станций. Российские чиновники объяснили сбой в передаче данных «проблемами со связью». «Мы ждем дальнейшей информации о том, когда станции или система связи будут полностью восстановлены»,— добавил господин Зербо.

ДВЗЯИ был принят в 1996 году, он запрещает «любой испытательный взрыв ядерного оружия и любой другой ядерный взрыв» в любом месте на земном шаре независимо от его мощности. В рамках договора создана Международная система мониторинга. Она включает объекты для сейсмологического, гидроакустического, инфразвукового, радионуклидного (отслеживают уровень радиации) мониторинга. В частности, в РФ находится восемь станций радионуклидного мониторинга, одна из них — в Кирове. В Дубне же располагается лаборатория по радионуклидному мониторингу. Там же находится одна из четырех станций инфразвукового мониторинга.

Как уточняет WSJ, информация о нерабочих станциях «вызывает опасения экспертов о том, что Россия пытается ограничить доказательства взрыва». Упомянутые станции измеряют количество радиоактивных частиц в воздухе. Они являются частью международной сети, созданной для проверки соблюдения ДВЗЯИ.

Напомним, после взрыва в расположенном примерно в 40 км от места ЧП было зафиксировано непродолжительное повышение радиационного фона в 16 раз. Росгидромет утверждает, что это было связано с прохождением облака радиоактивных инертных газов. Источники The Moscow Times также утверждали, что врачи, лечившие пострадавших, не знали, что те заражены радиацией, и у одного из медиков якобы выявили радиоактивный изотоп в мышечной ткани. Минздрав эту информацию не подтвердил.

Подробнее о взрыве читайте в материале “Ъ” «Воздействие радиации объявили ничтожным».