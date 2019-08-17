СМИ: лечившие пострадавших при взрыве под Северодвинском врачи не знали о радиации

Руководство Архангельской областной больницы не уведомило персонал о том, что трое пострадавших при взрыве под Северодвинском заражены радиацией, пишет The Moscow Times со ссылкой на источники в медучреждении. Медикам, контактировавшим с пациентами, не было дано указаний применять средства защиты, хотя сами они «заподозрили, что имеют дело с чем-то очень серьезным». У одного из врачей, по данным издания, позже обнаружили радиоактивный изотоп в мышечной ткани.

«Никто — ни руководство больницы, ни сотрудники Минздрава, ни региональные чиновники, ни губернатор — не уведомляли персонал о том, что пациенты заражены радиацией»,— рассказал газете хирург больницы.

По словам пятерых источников среди медперсонала, на следующий день после ЧП, 9 августа, сотрудники Федеральной службы безопасности попросили всех врачей и медсестер, которые работали с пациентами напрямую, дать подписку о неразглашении. «Их не заставляли подписывать, но когда три сотрудника ФСБ приходят с подпиской и просят расписаться, мало кто скажет "нет"»,— говорит один из медиков.

Взрыв на полигоне под Северодвинском произошел 8 августа во время ипытаний, связанных с радиоизотопным источником питания в составе ракеты. Погибли пять человек. В расположенном примерно в 40 км от места ЧП Северодвинске было зафиксировано непродолжительное повышение радиационного фона в 16 раз. Росгидромет заявил, что кратковременное повышение уровня радиации в Северодвинске 8 августа связано с прохождением облака радиоактивных инертных газов.

Подробнее о взрыве — в материале “Ъ” «Воздействие радиации объявили ничтожным».