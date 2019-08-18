«Черновик» не находит себе места

Организаторы митинга в поддержку обвиняемого в финансировании терроризма журналиста еженедельника «Черновик» Абдулмумина Гаджиева после очередных отказов Министерства юстиции Дагестана в согласовании акции заявили об обмане со стороны нескольких ведомств. Активисты зафиксировали на видео пустующие площадки, которые, по словам Минюста, были заняты в те сроки, когда сторонники журналиста собирались провести свое мероприятие. Минюст Дагестана на сегодняшний день отклонил 87 заявок на проведение акции.

В пятницу 16 августа Министерство юстиции Дагестана отказалось согласовать заявленный на 25 августа митинг на территории 8-го цеха завода «Дагдизель», расположенного в акватории Каспийского моря. Как сообщал “Ъ”, организаторы назвали территорию заброшенного цеха, находящегося в море в 2,7 км от берега, в качестве одного из мест проведения акции. Сделано это было после получения 63 отказов от ведомства на проведение митингов по различным адресам в Махачкале.

Минюст аргументировал очередной отказ тем, что территория цеха не входит в список мест, специально отведенных для проведения публичных мероприятий в Дагестане.

Замминистра Сергей Караченцев предложил организаторам изменить место проведения акции на площадь перед зданием Дворца культуры в Каспийске и подать уведомление на проведение митинга во второй половине сентября.

Активисты проверили информацию, указанную в последней партии из 24 отказов от Минюста — часть из них была аргументирована занятостью площадок другими мероприятиями. В проведении акции 17 августа на территории парка имени Ленинского комсомола в Махачкале (входит в список мест, отведенных для проведения публичных мероприятий) Минюст отказал, поскольку там были запланированы соревнования по спортивному ориентированию и открытый городской марафон «Брось себе вызов!».

На другой разрешенной площадке — перед Аварским театром — должны были пройти спортивные соревнования, посвященные Всероссийскому дню инвалидов, сообщил Минюст, ссылаясь на письмо, подписанное заместителем мэра Махачкалы Вадимом Аслановым. Площадку перед Кумыкским театром занял Республиканский форум молодых ремесленников, сообщил заявителям господин Караченцев, сославшись на письмо первого замминистра культуры Муслима Телякавова. Активист Марат Исмаилов зафиксировал на видео, что все три площадки в заявленное ими время пустовали.

Один из заявителей, юрист Арсен Магомедов сообщил, что Верховный суд Дагестана перестал рассматривать апелляционные жалобы организаторов митинга в поддержку Абдулмумина Гаджиева.

«Друзья, обращаю ваше внимание на то, что суды впервые идут на нарушение нашего процессуального права на апелляционное обжалование решений судов по отказам в митингах»,— написал он на своей странице в Facebook. Верховный суд республики обязан был провести судебное заседание до митинга, однако по пяти апелляциям, сообщил активист, эти заседания не были проведены. «Это происходит впервые,— подчеркнул господин Магомедов.— Ранее суды себе этого никогда не позволяли, и это очень грубое нарушение прав истцов, гораздо более грубое, чем их незаконные решения по существу вопроса».

Число уведомлений, поданных организаторами акции в поддержку Абдулмумина Гаджиева, достигло девяти десятков. 87 из них Минюст уже отказался согласовать. Напомним, редактор отдела «Религия» газеты «Черновик» обвиняется в финансировании терроризма: по версии следствия, он призывал жертвовать в благотворительный фонд, часть средств которого уходила на поддержку боевиков в Сирии. Вместе с господином Гаджиевым по делу были арестованы глава благотворительного фонда «Ансар» Абубакар Ризванов и уроженец Карачаево-Черкесии Кемал Тамбиев. Господин Тамбиев ранее заявил в суде, что дал показания против Абдулмумина Гаджиева в результате пыток. Арест Абдулмумина Гаджиева продлен до 13 сентября.

Юлия Рыбина, Махачкала