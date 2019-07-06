«Черновик» просят пересмотреть набело

Вчера глава Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов обратился к главе СК РФ Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой взять под личный контроль расследование дела журналиста дагестанского еженедельника «Черновик» Абдулмумина Гаджиева. Преследование журналиста, которого следствие подозревает в финансировании террористов, в республике сравнивают с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Дагестанский Минюст под разными предлогами отказывал организаторам семи акций в поддержку господина Гаджиева в Махачкале. Глава СПЧ в этой связи просит главу Дагестана Владимира Васильева «вмешаться и навести порядок в этих вопросах».

5 июля, рассказали в СПЧ, глава совета Михаил Федотов встретился с учредителем дагестанской газеты «Черновик» Магди Камаловым и обсудил ситуацию с задержанием журналиста Абдулмумина Гаджиева. В середине июня Советский районный суд Махачкалы арестовал завотделом «Религия» еженедельника «Черновик» на два месяца по подозрению в финансировании терроризма. Вместе с господином Гаджиевым по делу проходят Кемал Тамбиев и Абубакар Ризванов.

«Обвинение в финансировании Гаджиевым терроризма абсурдно,— говорится в коллективном заявлении редакции "Черновика", которое было опубликовано вскоре после задержания журналиста.— А заявление силовиков, что "Гаджиева подозревают в перечислении денег на счета Абу Умара Саситлинского", абсурдно вдвойне. Гаджиев не имел с ним контактов. Практически никаких». «Чтобы было понятно широкому кругу читателей, знающему о Дагестане только из выпусков новостей, объясним, что такое обвинение в финансировании терроризма на Северном Кавказе. Это примерно то же самое, что и подбрасывание наркотиков Ивану Голунову в Москве»,— говорят коллеги задержанного. Редакция заявила, что намерена требовать снятия с Гаджиева обвинений и привлечения к ответственности тех, «кто откровенно выдумывает обвинения и формирует пустые уголовные дела, ломающие людям судьбы».

«Либо это грубая, топорная работа правоохранительных органов, которым надо сдавать квартальные отчетности, либо, что более вероятно, дело в моей журналистской деятельности, в частности, работе по профилактике экстремизма,— выдвинул свою версию событий господин Гаджиев.— Возможно, кому-то очень выгодно распространение в регионе экстремизма, поскольку на это (борьбу с ним.— “Ъ”) выделяются огромные деньги. Я не считаю, что это позиция государства. Я думаю, что это личная воля отдельных людей в правоохранительных структурах».

В минувшую среду Верховный суд Дагестана оставил без удовлетворения жалобу защиты на арест Абдулмумина Гаджиева. При этом журналист указал суду, что обвинение в финансировании терроризма основано лишь на показаниях Кемала Тамбиева, данных под пытками. Адвокаты журналиста намерены подать кассационную жалобу на это решение и обратиться с жалобой в Европейский суд по правам человека, сообщил главный редактор «Черновика» Маирбек Агаев.

«Когда к уголовной ответственности привлекается журналист, всегда есть опасность того, что это сделано исключительно из-за его профессиональной деятельности,— заявил “Ъ” Михаил Федотов.— Мы знаем массу примеров, когда журналистов в связи с их профессиональной деятельностью подвергают репрессиям или убивают. Поэтому мы и занимаемся данным делом». Глава СПЧ Михаил Федотов сообщил, что направил обращения на имя руководителя СК РФ Александра Бастрыкина и генпрокурора Юрия Чайки с просьбой «взять под личный контроль расследование этого дела». Господин Федотов уточнил, что в его обращении к главе Республики Дагестан Владимиру Васильеву «идет речь о том, что журналистов "Черновика" отсекли от источников правительственной информации в республике: их не приглашают на брифинги и пресс-конференции». «Об этом мне рассказал Магди Камалов,— сказал он “Ъ”.— Как и о том, что журналисты семь раз подавали в Министерство юстиции республики уведомления о проведении митинга в поддержку коллеги и все семь раз им отказывали. В обращении на имя господина Васильева я прошу вмешаться и навести порядок в этих вопросах».

Об отказе в проведении акций стало известно в минувший четверг. Организаторы планировали провести митинги в защиту журналиста, в том числе на центральной площади Махачкалы, в парке 50-летия Октября, на площадке перед Аварским театром и демонстрации на улице Танкаева. Отказ согласовать митинги на центральной площади города Минюст объяснил запретом на проведение публичных мероприятий на территориях, прилегающих к зданиям органов госвласти. Митинги в парке 50-летия Октября оказались под запретом из-за запланированных там ярмарок. Демонстрации на улице Танкаева правительство не согласовало, в частности, из-за «непосредственной близости» к стратегически важным объектам Минобороны РФ, чиновники усмотрели в акциях опасность для железных дорог, высоковольтных линий электропередачи, нефте-, газо- и продуктопроводов.

Глава Дагестана Владимир Васильев вчера оказался недоступен для комментариев.

Подозреваемый в финансировании терроризма журналист останется под стражей как минимум до 14 августа.

Мария Старикова; Юлия Рыбина, Махачкала