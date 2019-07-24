«Черновик» приложили к обвинению

Журналисту дагестанского еженедельника «Черновик» Абдулмумину Гаджиеву Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение по двум статьям Уголовного кодекса — в участии в террористической организации и финансировании терроризма. Сама версия следствия, заключающаяся в том, что фигуранты дела под видом благотворительных взносов собирали средства для отправки боевикам на Ближний Восток, с момента ареста журналиста не изменилась, однако аргументы против журналиста были подкорректированы. В частности, в постановлении не упоминается причастность господина Гаджиева к группе в «ВКонтакте», через которую якобы собирались средства.

Фигурантами уголовного дела о финансировании терроризма на данный момент являются 11 человек, в том числе исламский проповедник Исраил Ахмеднабиев, известный под именем Абу Умар Саситлинский. По версии следствия, деньги, которые подследственные переводили ему якобы на благотворительные цели, на самом деле направлялись затем боевикам в Сирию и Ирак. Задержаны по делу были лишь трое из фигурантов.

В постановлении о привлечении Абдулмумина Гаджиева в качестве обвиняемого следователь по особо важным делам дагестанского управления СКР Надир Телевов сначала на полторы страницы описал суть конфликта между правительственными силами и незаконными вооруженными формированиями в Сирии, отметив, что боевые действия приводят к значительным потерям работавших на сирийском рынке российских экономических операторов, и приведя цифры, подтверждающие сокращение двустороннего товарооборота. Затем следователь указал, что Абдулмумин Гаджиев с 2011 года участвует в деятельности запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) — путем оказания содействия в сборе денежных средств для финансирования ее деятельности.

Содействие, судя по тексту документа, заключалось, в частности, в том, что журналист размещал в общественно-политической газете «Черновик» информацию «о якобы осуществлении Ахмеднабиевым И. С. только благотворительной деятельности» — для побуждения читателей делать пожертвования в созданный последним фонд «Ансар».

При этом господин Гаджиев, по мнению следствия, достоверно знал о том, что часть денежных средств, собираемых фондом, направлялась для поддержания деятельности ИГ. Таким образом, считает следствие, Гаджиев совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической).

Еще одним преступлением, инкриминируемым журналисту, стала организация финансирования терроризма (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ). Следствие уверено, что Абдулмумин Гаджиев вступил в преступный сговор с Ахмеднабиевым и другими лицами для организации сбора денежных средств — с осознанием того, что они предназначены для финансирования ИГ. Исполняя отведенную ему роль, говорится в постановлении следователя, Гаджиев размещал в «Черновике» ложную информацию. В результате введенное им в заблуждение неустановленное количество граждан перечислило денежные средства в фонд «Ансар», и 6 млн руб. были использованы Ахмеднабиевым «для материально-технического обеспечения организованных групп и незаконных вооруженных формирований», созданных на территории Сирии и России для совершения преступлений террористического характера.

«Из версии следствия исчезло практически все, что было в первоначальных документах,— прокомментировал постановление Ринат Гамидов, один из адвокатов Абдулмумина Гаджиева.— По логике следствия и предложенной правовой конструкции к уголовной ответственности можно привлечь журналистов, бравших интервью у фигурантов различных уголовных дел (в "Черновике" было опубликовано интервью Гаджиева с Саситлинским.— “Ъ”), например, у экс-председателя правительства Дагестана (находится под судом.— “Ъ”)».

Адвокаты журналиста также отметили расплывчатость и неконкретность формулировок обвинения, по сути лишающие обвиняемого возможности защищаться.

В то же время после ареста его подзащитного, обратил внимание Ринат Гамидов, не было проведено никаких следственных действий, а в очной ставке Абдулмумина Гаджиева и Кемала Тамбиева, который дал показания на журналиста, следователь отказал. В ближайшее время адвокаты направят кассационную жалобу на арест Абдулмумина Гаджиева.

Напомним, что ранее, при избрании журналисту меры пресечения, господин Гаджиев заявлял, что все подозрения в его адрес основывается лишь на словах подвергнутого пыткам другого фигуранта дела Кемала Тамбиева. Тот с чьих-то слов якобы сообщил, что журналист был админом группы в «ВКонтакте», через которую собирались деньги для боевиков. «Ответственно заявляю, что никогда не вел никакие группы во "ВКонтакте",— говорил в суде сотрудник "Черновика".— Более того, этой социальной сетью я никогда не пользовался. В последнее время я привязал свою страницу в Instagram к соцсети "ВКонтакте", и публикации там дублировались». Но это было несколько месяцев назад, уточнил журналист, а в 2013 году (когда, по версии следствия, велся сбор денег) таких публикаций не было вообще. Отметим, что в постановлении о предъявлении обвинения, с которым ознакомились Абдулмумин Гаджиев и его адвокаты, публикации во «ВКонтакте» не упоминаются вообще.

Юлия Рыбина, Махачкала