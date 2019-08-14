«Черновик» уносит в море

Инициаторы акции в поддержку журналиста «Черновика» Абдулмумина Гаджиева, арестованного как фигурант дела о финансировании терроризма, подали в минюст Дагестана еще 27 уведомлений после получения очередного, 63-го по счету отказа от ведомства. В качестве одного из мест проведения акции организаторы назвали теперь территорию заброшенного цеха завода «Дагдизель», расположенного в акватории Каспийского моря в 2,7 км от берега.

Главным аргументом для последних отказов министерства юстиции Дагестана заявителям акции в поддержку арестованного журналиста «Черновика» Абдулмумина Гаджиева был «особый психологический настрой» планируемых акций и «возможные просчеты» устроителей митинга.

«Имеется информация от правоохранительных органов Республики Дагестан о том, что проведение массовых мероприятий, на которых планируется давать критическую оценку действиям правоохранительных органов республики, учитывая их особый психологический настрой, а также возможные просчеты устроителей митинга, создаются (так в тексте.— “Ъ”) предпосылки для совершения правонарушений, включая групповые нарушения общественного порядка и безопасности, а также существует вероятность совершения диверсий и терактов в общественных местах и местах массового скопления людей в планируемую для проведения публичного мероприятия дату»,— говорится в ответах на последние уведомления о проведении акций, которые подписал и. о. министра юстиции Сергей Караченцев.

В качестве заявленной цели акции организаторы назвали «выступление с требованием прекратить необоснованное уголовное преследование , обеспечить освобождение его из заключения, а также пресечь практику фабрикации уголовных дел в отношении граждан».

Напомним, журналист «Черновика» вместе с руководителем благотворительного фонда «Ансар» Абубакаром Ризвановым и уроженцем Карачаево-Черкесии Кемалом Тамбиевым были арестованы как фигуранты дела о финансировании терроризма.

Журналист издания «Черновик» Абдулмумин Гаджиев Фото: Сергей Расулов/NewsTeam, Коммерсантъ

Как сообщал “Ъ”, 26 июля Верховный суд Дагестана отменил решение Ленинского районного суда Махачкалы, который санкционировал заявленную демонстрацию в поддержку арестованного журналиста, однако указал, что до 8 августа республиканский минюст должен рассмотреть уведомления инициативной группы о проведении демонстрации. Вновь рассмотрев уведомления и обнаружив в заявленных акциях «угрозу безопасности участников публичного мероприятия», минюст предложил организаторам подать уведомление о его проведении в период с 9 по 24 сентября. С конца июня министерство не согласовало уже 63 уведомления о проведении публичных акций от сторонников Абдулмумина Гаджиева.

Первые отказы в разрешении митингов на центральной площади Махачкалы ведомство объясняло запретом на проведение публичных мероприятий на территориях, прилегающих к зданиям органов госвласти. Митинги в парке 50-летия Октября оказались под запретом из-за запланированных там ярмарок. Демонстрацию на улице Танкаева в центре города минюст не разрешил, в частности, потому, что «в непосредственной близости» (так в тексте ответа, в реальности — более чем в 2 км) от предложенного маршрута расположены стратегически важные объекты Минобороны РФ: береговая база бригады надводных кораблей войсковой части №40153, военная комендатура гарнизона Махачкалы и военная автоинспекция.

Минюст также усмотрел в заявленных акциях опасность для железных дорог, высоковольтных линий электропередачи, нефте-, газо- и продуктопроводов.

Как сообщил “Ъ” один из членов инициативной группы, Арсен Магомедов, сегодня в минюст были поданы еще 27 уведомлений о проведении акций в различных районах Махачкалы и за ее пределами. Такое количество заявок, частично дублирующих друг друга и различающихся лишь предполагаемой датой проведения акции, общественники объясняют стремлением снизить вероятность отказа. На этот раз организаторы заявили в качестве возможного места проведения митинга и территорию 8-го цеха завода «Дагдизель» в Каспийске, расположенную в акватории Каспийского моря в 2,7 км от берега. Созданная в 1930-х годах станция для испытания торпед прекратила свою работу в начале 1960-х годов, а в конце прошлого века использовалась для испытания экранопланов и была засекреченным объектом.

Юлия Рыбина, Махачкала