ВЭБ.РФ вложил в саратовский аэропорт Гагарин 5,4 млрд рублей средств ФНБ

ВЭБ.РФ профинансировал строительство нового аэропорта Саратова — Гагарин — на 5,4 млрд руб. из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), размещенных на депозите в ВЭБ. 18 августа в новом аэропорту приземлился первый тестовый рейс. Старый аэропорт Саратова Центральный, как ожидается, будет закрыт 20 августа, все рейсы из него переведут в новый аэропорт.

Владелец холдинга «Ренова» (входящие в него «Аэропорты регионов» — инвестор терминала) Виктор Вексельберг сообщил, что в течение ближайших двух-трех лет «с учетом всех факторов» аэропорт планирует «фактически удвоить пассажиропоток и выйти на цифру 1 млн пассажиров». А спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что железнодорожная ветка к аэропорту Гагарин может быть построена в ближайшие два-три года.

Подробнее о новом аэропорте — в материале “Ъ-Средняя Волга”.