Первый самолет приземлился в новом саратовском аэропорту «Гагарин»

Новый саратовский аэропорт «Гагарин» принял первый тестовый рейс авиакомпании «Победа». Этим бортом для осмотра аэропорта прибыли руководители Минтранса РФ, Росавиации, авиакомпаний, планирующих летать из нового аэропорта, холдинга «Аэропорты регионов», (инвестор терминала «Гагарина», входит в «Ренову» Виктора Вексельберга) и журналисты. Открытие аэропорта запланировано на 20 августа.

Рейс выполнял самолет Boeing 737-800. Он был отправлен из терминала «Космос» в аэропорту «Внуково», принадлежащего «Роскосмосу». Время в пути составило 1 час 8 минут.

По информации РБК, генеральный директор «Победы» Андрей Калмыков выступил в роли бортпроводника. Он лично разносил воду пассажирам, среди которых были спикер Госдумы Вячеслав Володин, господин Вексельберг, замглавы Минтранса Александр Юрчик, глава Росавиации Александр Нерадько.

Господин Вексельберг после прилета рассказал, что часто пользуется эконом-классом. «”Победой” — первый раз, ну, а эконом-классом много раз летал, конечно»,— сказал он (цитата по «Интерфаксу»). Бизнесмен сидел в ряду с местами повышенной комфортности — с увеличенным пространством для ног.

Напомним, новый аэропортовый комплекс «Гагарин» построен в 20 км от Саратова в районе села Сабуровка. Были возведены искусственная взлетно-посадочная полоса протяженностью 3 тыс. м, пассажирского терминала площадью 23 тыс. кв. м, пропускная способность которого составит 1 млн пассажиров в год.

Подробнее о новом аэропорте — в материале “Ъ” «”Гагарин” вырулил на полосу».