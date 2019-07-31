«Гагарин» вырулил на полосу

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта «Гагарин» в Саратове. Документ, датированный 20 июля, вчера появился на сайте правительства РФ.Согласно документу, старый аэропорт «Саратов Центральный» прекращает свою деятельность с 21 августа. Кроме того, премьер-министр пояснил, что принято решение о выделении 500 млн руб. на закупку дополнительного оборудования. Эксперты считают, что открытие аэропорта позволит улучшить авиасообщение Саратовской области с другими ­регионами.

Правительство РФ опубликовало распоряжение главы кабинета министров РФ Дмитрия Медведева об открытии саратовского международного аэропорта «Гагарин». В документе указано также, что в аэропорту устанавливается воздушный грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу РФ.Тем же распоряжением закрывается действующий аэропорт «Саратов Центральный» и находящийся в нем пограничный пропускной пункт. Официально старый аэропорт должен прекратить работу с 21 августа.

«Старый саратовский аэропорт будет закрыт со временем, он не соответствует потребностям региона, расположен в городской черте. Мы рассчитываем, что новый аэропорт сможет стать крупным международным хабом»,— сказал господин Медведев вчера на заседании правительства (цитата по РИА новости). Глава правительства также добавил, что принято решение о закупке дополнительного оборудования для нового саратовского аэропорта на сумму 500 млн руб.

Напомним, новый аэропортовый комплекс «Гагарин» возводится в 20 км от Саратова в районе села Сабуровка. Проектом предусмотрено строительство искусственной взлетно-посадочной полосы протяженностью 3 тыс. м, пассажирского терминала площадью 23 тыс. кв. м, пропускная способность которого составит 1 млн пассажиров в год. Строительство пассажирского терминала и административно-производственных зданий, необходимых для обслуживания пассажиров и их багажа, авиационных грузов, почты, размещения персонала аэропорта и спецтехники, применяемой в технологических процессах аэропортовой деятельности, обеспечивает АО «СарАэро-Инвест» (входит в холдинг «Аэропорты Регионов»), генеральным подрядчиком строительства является ООО «Эста Констракшен». Проект строительства аэропортового комплекса включен в Государственную программу «Развитие транспортной системы», в рамках которой на его возведение было выделено 7,22 млрд руб. Объем привлекаемых инвестиций оценивается в 7,7 млрд руб. Из областного бюджета на проектирование и строительство линейных инфраструктурных объектов было привлечено 2,4 млрд руб. Закладка первого камня аэропорта состоялась в октябре 2012 года. Оператором аэропорта станет АО «СарАэро-Инвест».

О необходимости переноса аэропорта за черту города, где он находится с 1931 года, в Сабуровку говорили с 1972 года.

В аэропорту «Гагарин» сообщили, что обслуживание авиарейсов начнется с 20 августа этого года. Такое решение принято 28 июля на координационном совещании, в котором участвовали председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин и руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько.

Предполагается, что с 20 августа все авиарейсы, выполняемые в Саратов, будут переведены из аэропорта «Центральный» в новый аэропорт «Гагарин». Сейчас в Саратове работают авиакомпании S7, «Аэрофлот», PegasFly и UTair, которые выполняют рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сургут, Симферополь и Анталью.

В департаменте стратегических коммуникаций аэропорта «Гагарин» уточнили, что с 20 августа на маршруте Москва — Саратов начнет работать авиакомпания ­«Победа».

Генеральный директор холдинга «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский сообщил, что сейчас в Рос­авиацию направлены документы для получения сертификата оператора аэродрома гражданской авиации и других разрешительных документов. Получение разрешительных документов планируется 1 августа. Тестовый рейс запланирован на 18 ­августа.

Оператором действующего аэропорта «Саратов Центральный» является АО «Саратовские авиалинии» (бенефициар — Аркадий Евстафьев). В мае компания сообщила о высвобождении 394 сотрудников, часть из них перейдет на работу в АО «СарАэро-Инвест». После падения самолета «Москва — Орск» 11 февраля прошлого года (в авиакатастрофе погиб 71 человек) комиссия Росавиации выявила ряд нарушений в работе авиакомпании и 30 мая Федеральное агентство воздушного транспорта аннулировало сертификат эксплуатанта АО «Саратовские авиалинии». Работая только как оператор аэропорта, в 2018 году «Саратовские авиалинии» получили убыток 707,6 млн руб.

Глава «Авиапорта» Олег Пантелеев считает, что благодаря открытию нового аэропорта авиасообщение Саратовской области с другими регионами улучшится, так как действующий аэропорт не может принимать среднемагистральные и дальнемагистральные лайнеры.

Сергей Петунин