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Новый саратовский аэропорт начнет работать в конце августа

Фото: Фото Департамент стратегических коммуникаций международного аэропорта Саратов

«Гагарин» вырулил на полосу

Подписано распоряжение об открытии нового саратовского аэропорта

Коммерсантъ (Саратов) от

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта «Гагарин» в Саратове. Документ, датированный 20 июля, вчера появился на сайте правительства РФ.Согласно документу, старый аэропорт «Саратов Центральный» прекращает свою деятельность с 21 августа. Кроме того, премьер-министр пояснил, что принято решение о выделении 500 млн руб. на закупку дополнительного оборудования. Эксперты считают, что открытие аэропорта позволит улучшить авиасообщение Саратовской области с другими ­регионами.


Правительство РФ опубликовало распоряжение главы кабинета министров РФ Дмитрия Медведева об открытии саратовского международного аэропорта «Гагарин». В документе указано также, что в аэропорту устанавливается воздушный грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу РФ.Тем же распоряжением закрывается действующий аэропорт «Саратов Центральный» и находящийся в нем пограничный пропускной пункт. Официально старый аэропорт должен прекратить работу с 21 августа.

«Старый саратовский аэропорт будет закрыт со временем, он не соответствует потребностям региона, расположен в городской черте. Мы рассчитываем, что новый аэропорт сможет стать крупным международным хабом»,— сказал господин Медведев вчера на заседании правительства (цитата по РИА новости). Глава правительства также добавил, что принято решение о закупке дополнительного оборудования для нового саратовского аэропорта на сумму 500 млн руб.

Напомним, новый аэропортовый комплекс «Гагарин» возводится в 20 км от Саратова в районе села Сабуровка. Проектом предусмотрено строительство искусственной взлетно-посадочной полосы протяженностью 3 тыс. м, пассажирского терминала площадью 23 тыс. кв. м, пропускная способность которого составит 1 млн пассажиров в год. Строительство пассажирского терминала и административно-производственных зданий, необходимых для обслуживания пассажиров и их багажа, авиационных грузов, почты, размещения персонала аэропорта и спецтехники, применяемой в технологических процессах аэропортовой деятельности, обеспечивает АО «СарАэро-Инвест» (входит в холдинг «Аэропорты Регионов»), генеральным подрядчиком строительства является ООО «Эста Констракшен». Проект строительства аэропортового комплекса включен в Государственную программу «Развитие транспортной системы», в рамках которой на его возведение было выделено 7,22 млрд руб. Объем привлекаемых инвестиций оценивается в 7,7 млрд руб. Из областного бюджета на проектирование и строительство линейных инфраструктурных объектов было привлечено 2,4 млрд руб. Закладка первого камня аэропорта состоялась в октябре 2012 года. Оператором аэропорта станет АО «СарАэро-Инвест».

О необходимости переноса аэропорта за черту города, где он находится с 1931 года, в Сабуровку говорили с 1972 года.

В аэропорту «Гагарин» сообщили, что обслуживание авиарейсов начнется с 20 августа этого года. Такое решение принято 28 июля на координационном совещании, в котором участвовали председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин и руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько.

Предполагается, что с 20 августа все авиарейсы, выполняемые в Саратов, будут переведены из аэропорта «Центральный» в новый аэропорт «Гагарин». Сейчас в Саратове работают авиакомпании S7, «Аэрофлот», PegasFly и UTair, которые выполняют рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сургут, Симферополь и Анталью.

В департаменте стратегических коммуникаций аэропорта «Гагарин» уточнили, что с 20 августа на маршруте Москва — Саратов начнет работать авиакомпания ­«Победа».

Генеральный директор холдинга «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский сообщил, что сейчас в Рос­авиацию направлены документы для получения сертификата оператора аэродрома гражданской авиации и других разрешительных документов. Получение разрешительных документов планируется 1 августа. Тестовый рейс запланирован на 18 ­августа.

Оператором действующего аэропорта «Саратов Центральный» является АО «Саратовские авиалинии» (бенефициар — Аркадий Евстафьев). В мае компания сообщила о высвобождении 394 сотрудников, часть из них перейдет на работу в АО «СарАэро-Инвест». После падения самолета «Москва — Орск» 11 февраля прошлого года (в авиакатастрофе погиб 71 человек) комиссия Росавиации выявила ряд нарушений в работе авиакомпании и 30 мая Федеральное агентство воздушного транспорта аннулировало сертификат эксплуатанта АО «Саратовские авиалинии». Работая только как оператор аэропорта, в 2018 году «Саратовские авиалинии» получили убыток 707,6 млн руб.

Глава «Авиапорта» Олег Пантелеев считает, что благодаря открытию нового аэропорта авиасообщение Саратовской области с другими регионами улучшится, так как действующий аэропорт не может принимать среднемагистральные и дальнемагистральные лайнеры.

Сергей Петунин


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