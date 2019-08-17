Армия и оппозиция Судана подписали переходное соглашение

Военный совет Судана и оппозиционный альянс «За свободу и перемены» подписали соглашение, закрепляющее ключевые принципы переходного периода в стране. Церемония подписания состоялась в Хартуме, ее трансляцию вел телеканал «Аль-Арабия».

Подписанный сторонами документ был одобрен в июле. В соглашении, в частности, закреплен состав Суверенного совета, который должен управлять страной в переходный период, который должен продлиться три года и три месяца.

Напомним, в феврале президент Судана Омар Башир распустил правительство и на год ввел чрезвычайное положение. В апреле суданская армия решила отправить в отставку президента и правительство. Несколько месяцев в стране шли протесты.

О развитии ситуации — в публикации “Ъ” «Военные и оппозиция Судана официально договорились».