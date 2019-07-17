Военные и оппозиция Судана официально договорились

Политическое соглашение между Переходным военным советом Судана (ПВС) и оппозицией, призванное положить конец многомесячным протестам, было подписано в среду утром в Хартуме в присутствии посредников из Африканского союза и Эфиопии. Стороны договорились о принципах управления страной на ближайшие три года и три месяца, но так и не смогли согласовать текст Конституционной декларации, которая должна стать основным документом в Судане на переходный период.

Договор между Переходным военным советом Судана и оппозиционным альянсом «Силы за свободу и перемены» был подписан в среду утром после 12 часов переговоров. Стороны договорились о принципах и сроках формирования органов власти на переходный период — Суверенного совета, Совета министров (правительства) и Законодательного совета. ПВС и гражданская оппозиция пытались прийти к компромиссу с апреля, после того как в Судане в результате военного переворота был свергнут президент Омар Башир.

Тогда военные фактически перехватили инициативу у гражданского общества, еще с конца прошлого года требовавшего перемен в стране.

Несмотря на смену власти, оппозиция отказалась уводить людей с улиц, требуя немедленной передачи власти гражданскому правительству. Конфликт привел к столкновениям на улицах Хартума и других городов, сотни человек погибли и были арестованы. Международное сообщество поддержало протестующих и фактически вынудило военных пойти на переговоры. В качестве основных посредников выступили Африканский союз и Эфиопия.

В начале июля после нескольких неудачных попыток переговоров стороны пришли к согласию, договорившись о составе Суверенного совета, который должен управлять страной в переходный период, обозначенный как три года и три месяца. Однако основные детали были согласованы только сейчас. «Подписание документа — огромное достижение, представляющее собой очень решительный шаг к всеобъемлющему соглашению между всеми силами в Судане»,— заявил специальный посланник Африканского союза Мухаммед эль-Хасан Лабат. А замглавы ПВС Мухаммед Хамдан Даклу назвал соглашение «новой эрой партнерства между смелыми вооруженными силами, нашими партнерами из альянса ''За свободу и перемены'' и суданским народом».

В подписанном документе закреплено, что Суверенный совет будет состоять из 11 человек: пятерых военных, выбранных ПВС, пятерых гражданских, выбранных оппозицией, и еще одного гражданского, выбранного по соглашению обеих сторон.

Военный будет председателем совета в течение 21 месяца, а затем на 18 месяцев его место займет гражданский.

Имя премьер-министра, который сформирует правительство, будет названо «Силами за свободу и перемены». Оппозиция также предложит кандидатов на 18 министерских постов, еще двух кандидатов на посты министров обороны и внутренних дел должны предложить военные. Достигнута договоренность, что никто из членов Суверенного совета, временного правительства и действующих губернаторов провинций не имеет права баллотироваться на выборах, которые состоятся после окончания переходного периода.

Что касается Законодательного совета, то его формирование отложено до тех пор, пока не будет утвержден состав Суверенного совета и правительства, но не позднее чем через три месяца после формирования первого. В задачу Законодательного совета будет входить разработка новой конституции страны и программы по реформированию основных государственных органов власти. До принятия новой конституции страна должна жить на основе Конституционной декларации. Ее текст все еще остается предметом спора. В частности, оппозиция категорически против предоставления абсолютной неприкосновенности членам Суверенного совета. Это и другие предложения, касающиеся реформы судебной системы, были внесены «Силами за свободу и перемены» всего за несколько часов до финальных консультаций. «Есть порядка 40 спорных пунктов, предполагается, что они будут прояснены в Конституционной декларации»,— сказал «РИА Новости» один из лидеров оппозиции Садык Юсеф. Пока подписание Конституционной декларации отложено до пятницы.

Еще один важный пункт, закрепленный в политическом соглашении,— формирование Независимой национальной комиссии. Она будет расследовать все случаи гибели демонстрантов 3 июня 2019 года, когда разгон военными лагеря оппозиции в Хартуме привел к гибели около 100 человек, а также другие инциденты в ходе протестных акций. Справедливое расследование актов насилия — одно из главных требований оппозиции, которая пока не готова отказываться от протестов и уводить людей с улиц, несмотря на подписанное соглашение.

Елизавета Наумова