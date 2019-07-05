Оппозиция и военные в Судане согласовали создание переходного правительства

Военный совет Судана и оппозиция достигли соглашения о создании переходного гражданского правительства, сообщает телеканал Sky News Arabia. Стороны согласовали состав высшего органа власти — суверенного совета, который будет действовать в течение трех лет.

Совет должен будет «провести прозрачное расследование» случаев насилия и привлечь виновных к ответственности. Помимо этого в обязанности совета входит формирование нового правительства.

Пеговоры проводились при посредничестве Африки, Эфиопии, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Зампредседателя переходного военного совета Мухаммед Хамдан Дакло поблагодарил эти страны за оказанную ими помощь.

Напомним, в феврале президент Судана Омар Башир распустил центральное правительство, уволил глав всех провинций и объявил чрезвычайное положение на год. В апреле суданская армия провела экстренное заседание, на котором решила отправить в отставку президента и правительство.

В мае, после очередного провала переговоров с переходным военным советом суданская оппозиция призвала граждан страны к всеобщей забастовке. В июне СМИ сообщили, что в Судане произошла попытка госпереворота, задержаны 68 военных. Суданские власти утверждают, что попыток переворота было две.

О развитии ситуации — в публикации “Ъ” «Взгляд на Судан как на Майдан».