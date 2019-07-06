В Судане наступают советские времена

Гражданский конфликт в Судане, который в апреле привел к свержению президента Омара аль-Башира и приходу к власти Переходного военного совета, вчера на шаг приблизился к своему завершению. Военные и оппозиция после нескольких недель переговоров договорились о создании Суверенного совета, который должен будет править страной «три года или чуть дольше». Впрочем, опрошенные “Ъ” эксперты считают условия соглашения невыгодными для оппозиционеров и предупреждают: протесты в стране теперь могут вновь усилиться.

По итогам двухдневных переговоров в Хартуме стороны суданского конфликта договорились о создании совместного Суверенного совета. Об этом сообщил вчера на пресс-конференции представитель Африканского союза на переговорах Мухаммед Хассан Лебатт. Новый орган власти, по его словам, будет править страной «три года или чуть дольше» (оппозиционеры говорят о трех годах и трех месяцах). Гражданские лица займут в нем шесть мест, военные — пять. Председателем вначале на 21 месяц станет военный, а затем на 18 — гражданский.

Помимо этого Переходный военный совет (ПВС) и оппозиционные силы Судана решили сформировать «независимое технократическое правительство», а также начать «прозрачное, независимое расследование трагических событий, происходивших в стране в последние недели», на чем настаивала суданская оппозиция.

О достижении соглашения среди прочих вчера написала в Twitter Суданская ассоциация профессионалов — одно из крупнейших оппозиционных движений страны: «Наш народ проявил храбрость, и мы будем помнить это, мы будем помнить символы нашей революции, наших мучеников, погибших, раненых и задержанных». «Сегодня наша революция победила»,— заявили лидеры оппозиционных «Сил за свободу и перемены».

Напомним, после отставки и ареста президента Омара аль-Башира в апреле этого года, когда к власти пришел ПВС Судана, было расформировано правительство и Национальное законодательное собрание, а действие конституции приостановлено. В этом оппозиция усмотрела попытку узурпировать власть, и начавшиеся еще в декабре прошлого года протесты возобновились. На своей странице в Facebook Центральный комитет врачей Судана, поддерживающий оппозицию, ведет хронику событий. Согласно его подсчетам, в протестах с декабря по апрель погибло около 60 человек. А разгон военными 3 июня лагеря оппозиции в Хартуме привел к гибели около 100 человек, как минимум 325 получили ранения. В комитете оговариваются: подсчеты очень приблизительны, поскольку у врачей нет возможности узнать, «сколько человек пострадало в окрестностях столицы и сколько задержанных было убито в камерах».

Переговорный процесс между военными и оппозицией был непростым: ПВС неоднократно выражал намерение вести диалог с оппозицией, однако при этом не раз отменял переговоры. Тогда посредником в переговорах стал Африканский союз, предложивший свой план урегулирования. Главным камнем преткновения на протяжении нескольких недель оставалось распределение мест в совете между гражданскими и военными: оппозиция настаивала на том, чтобы власть передали гражданским, в ПВС хотели, чтобы распределение мест было в их пользу.

Опрошенные “Ъ” эксперты сомневаются, что достигнутое соглашение просуществует долго. «По большей части военные "продавили" свой вариант, позиции на переговорах были в их пользу,— сказал “Ъ” завцентром социологических и политологических исследований Института Африки РАН Сергей Костелянец.— Они пошли на некоторые уступки, например, в том, что касается сроков председательства в совете. Но главным требованием оппозиции была незамедлительная передача верховной власти гражданским лицам». Эксперт добавил, что в последние месяцы позиции военных усилились, поскольку они показали, что готовы к силовому противостоянию.

Доцент кафедры всеобщей истории РГГУ Сергей Серегичев в разговоре с “Ъ” согласился с тем, что речь фактически идет о победе военных и достижение главной цели оппозиции — передача власти гражданским — снова откладывается на неопределенный срок. «Это может привести к усилению протестов в Судане и давлению со стороны США, поскольку в Вашингтоне утверждают, что власть должна быть в руках гражданских, напомнил господин Серегичев.— А Китай, Россия, ОАЭ и Саудовская Аравия, напротив, считают, что власть должна быть в руках военных, а уже после ее передадут гражданским». В свою очередь, Сергей Костелянец в связи с этим прогнозирует, что у военных вообще может возникнуть искушение не отдавать власть из своих рук.

Елизавета Наумова