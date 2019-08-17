В Москве прошел митинг КПРФ «За честные выборы»

На проспекте академика Сахарова в Москве прошел согласованный митинг КПРФ под лозунгом «За честные и чистые выборы! За власть закона и социальные права граждан!». На мероприятие к моменту начала в 12:00 пришли не более трех тысяч человек, сообщает корреспондент “Ъ”. По данным «Белого счетчика», к 13:00 на акцию собрались 4,1 тыс. участников, по данным полиции — около 4 тыс.

Из-за мероприятия в центре города введены ограничения движения. Митинг закончился около 13:30.

На митинге КПРФ выступил сын рок-музыканта Игоря Талькова — Игорь Тальков-младший. Свою речь он начал с того, что отец всю жизнь был против коммунистов, а он здесь.

Также на акцию пришел протоиерей Чаплин. В ходе своего выступления он заявил, что нельзя «бездумно одобрять все, что делает власть».

В августе кандидаты в Мосгордуму от КПРФ сообщили Следственному комитету России (СКР) о фальсификациях при сборе подписей провластными кандидатами и нарушениях при отказе в регистрации оппозиционных кандидатов. В партии насчитали около 600 тыс. фиктивных подписей и требуют возбуждения уголовных дел. Как считают коммунисты, политика московских властей спровоцировала массовые митинги.

Напомним, акции протеста проводятся в столице с июля из-за отказа Центризбиркома зарегистрировать 57 кандидатов в депутаты Мосгордумы. На несанкционированных митингах 27 июля и 3 августа в Москве были задержаны более 2 тыс. участников. 10 августа после разрешенного митинга прошла инициированная основателем ФБК Алексеем Навальным «мирная прогулка», на которой задержали более 200 человек.

Оппозиция планировала сегодня провести массовые одиночные пикеты, но не получила согласия столичной мэрии.

О готовности КПРФ и ЛДПР дать слово несистемной оппозиции читайте в публикации “Ъ” «Особое приглашение».

О запланированных на эти выходные акциях — в материале “Ъ” «Фестиваль протестной активности».