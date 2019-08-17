В центре Москвы перекрыто движение из-за митинга

В центре Москвы сегодня, 17 августа, введены ограничения движения в связи с митингом. С 12:00 до 15:00 на проспекте Сахарова пройдет акция КПРФ за честные выборы в Мосгордуму.

С 7:00 до 18:00 полностью перекрыто движение:

на ул. Маши Порываевой (от ул. Каланчевской до Докучаева переулка),

на проспекте Академика Сахарова (от Докучаева переулка до Садового кольца).

Кроме того, с 2:00 до 7:00 временно ограничивали движение на проспекте Академика Сахарова в районе дома 9 (перекрывали крайние левые полосы в каждом направлении).

Митинг КПРФ получил название «За честные и чистые выборы». Лидер партии Геннадий Зюганов говорил, что КПРФ не планирует объединяться с незарегистрированными кандидатами от оппозиции. Поданную ими заявку на проведение массовых пикетов столичная мэрия согласовать отказалась.

Акции в Москве начались из-за отказа ЦИКа зарегистрировать 57 кандидатов в депутаты Мосгордумы. На несанкционированных митингах 27 июля и 3 августа в Москве были задержаны более 2 тыс. участников. 10 августа, после согласованного митинга, прошла инициированная основателем ФБК Алексеем Навальным «мирная прогулка», на которой задержали более 200 человек.

О запланированных на эти выходные акциях — в материале “Ъ” «Фестиваль протестной активности».