Власти Москвы согласовали проведение акции КПРФ 17 августа

Мэрия Москвы согласовала КПРФ проведение акции за честные выборы в Мосгордуму 17 августа на проспекте Сахарова. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил первый секретарь московского городского отделения партии Валерий Рашкин.

«Мы добиваемся на 17-е число акции за честные чистые выборы, за закон и социальную справедливость. 17-го числа в 12 часов на проспекте Сахарова будет митинг, буквально вечером сказали, что согласован»,— сказал он.

Господин Рашкин заявил, что партия подала заявку на проведение мероприятия на площади Революции, однако мэрия предложила им перенести ее на проспект Сахарова.

Президентский Совет по правам человека направит обращения в Генпрокуратуру, Следственный комитет России, МВД и Росгвардию с требованиями предоставить полную информацию о деятельности ведомств в связи с несогласованными протестными акциями в Москве 27 июля и 3 августа.

В понедельник стало известно, что согласованный митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы с заявленным числом участников до 100 тыс. человек пройдет в субботу, 10 августа, на проспекте Сахарова.

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