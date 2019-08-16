Пользователи Instagram смогут помечать недостоверные публикации

Руководство Instagram ввело новую функцию, позволяющую пользователям отмечать публикации, информация в которых кажется им недостоверной. С 15 августа нововведением можно воспользоваться в США, в течение двух недель функция должна стать доступна для пользователей по всему миру. Публикации, отмеченные как ложные, не удалят, но их будет сложнее найти в поисковой выдаче.

Чтобы сообщить о неправомерном контенте, пользователям нужно будет нажать на значок с тремя точками в верхнем правом углу над публикацией в Instagram. После необходимо выбрать в меню «Ненадлежащий контент», а затем нажать на строчку «Ложная информация». Все отмеченные посты будут проверяться экспертами Международной фактчекинговой сети Института Пойнтера. Не прошедшие проверку публикации не будут отображаться в поиске по хэштегам.

«В Instagram люди используют несколько хэштегов для распространения своего контента, чтобы он отображался на разных страницах. Именно в этой сфере мы и будем работать»,— пояснила официальный представитель Facebook (соцсеть владеет Instagram) Стефани Отуэй. Ее комментарий приводится на сайте Института Пойнтера.

Ранее Instagram ввел две новые функции для защиты пользователей от травли в интернете. В числе нововведений — механизм, выявляющий оскорбительные комментарии. Помимо этого пользователи получат возможность скрывать высказывания неприятных им людей.

О других новых функциях Instagram читайте в публикации “Ъ FM”.