Instagram ввел новые функции для защиты пользователей

Социальная сеть Instagram ввела две новые функции, целью которых является защита пользователей от травли в интернете. В числе нововведений — механизм, выявляющий оскорбительные комментарии. Помимо этого пользователи получат возможность скрывать высказывания неприятных им людей. В соцсети отметили, что хотят помочь подвергающимся травле людям «постоять за себя».

Согласно пресс-релизу Instagram, первая новая функция направлена на «поощрение позитивных взаимодействий». Для этого искусственный интеллект будет определять, какую лексику использует тот или иной пользователь в своих публикациях или комментариях. Если высказывания расценят как оскорбительные, то автору предложат их отредактировать.

Вторая функция получила название Restrict («Ограничить»). Она позволит пользователям скрывать чужие оскорбительные комментарии под своими публикациями. При этом комментарии останутся видимыми для их авторов. Как объяснили в Instagram, подростки неоднократно жаловались, что не хотят блокировать или отписываться от своих обидчиков, чтобы не обострять ситуацию. Новая функция позволит ограничить взаимодействие с агрессивно настроенными людьми, не уведомляя их об этом. Кроме того, люди, на чьи комментарии будут наложены ограничения, не смогут видеть, когда пользователь был онлайн и прочел ли он их личное сообщение.

О других новых функциях Instagram читайте в публикации “Ъ FM”.