Instagram уравняет пользователей по «лайкам»

Instagram прячет «лайки» от пользователей. Соцсеть тестирует новую функцию — количество отметок «Мне нравится» будет доступно только автору поста, но не подписчикам. Instagram запустил эксперимент в нескольких странах — в их числе Канада, Италия и Австралия. Как изменится соцсеть? И что об этом думают блогеры? Расскажут Елена Иванова и Яна Лубнина.

«Мы хотим, чтобы подписчики обращали внимание на то, что вы выкладываете, а не на то, сколько "лайков" получили» — такое сообщение от Instagram пришло некоторым зарубежным пользователям. Они по-прежнему могут поставить привычное «сердечко», но не посмотреть количество отметок под чужими постами. По задумке руководства соцсети, это снизит психологическое давление: сейчас люди часто сравнивают себя с более популярными друзьями, если у тех больше «лайков» или подписчиков.

Новый инструмент действительно избавляет от беспокойства, призналась «Коммерсантъ FM» жительница Канады Диана (там новая функция доступна всем пользователям): «Ты больше не озабочен тем, что нравится другим и что дадут тебе заветные цифры под фоткой. Ты выкладываешь то, что тебе нравится и хочется показать.

Так и строятся нормальные и здоровые связи с людьми, которым интересно и важно то же, что и мне.

Это не упрощает или усложняет пользование соцсетью, а конкретно меняет изначальные настройки на более человечные, адекватные».

Впрочем, Instagram без «лайков» понравился далеко не всем. Как можно будет понять, что популярно, недоумевают пользователи. Ведь сейчас чем больше отметок набрал пост, тем больше вероятность, что его заметят не только подписчики. В компании пытаются успокоить подписчиков — на работу алгоритмов продвижения это не повлияет. Однако если уберут «лайки», то упадет, например, и качество фотографий, опасается блогер Гусейн Гасанов: «Сейчас все хотят делать фотографии круче, чтобы это было сильно, красиво. Мне кажется, поэтому Instagram и живет. А когда уберут эту функцию, то изображений будут выкладывать меньше и не с таким интересом. Полагаю, что соцсеть вернет обратно это все».

Похоже, Instagram собирается бороться не только с психологическим давлением на пользователей, но и с накруткой «лайков». Это, кстати, давно превратилось в бизнес. Сейчас сотня «сердечек» от живых людей стоит в среднем 15 руб. И расценки только растут, ведь соцсеть вводит лимиты.

От количества «лайков» и подписчиков зависит и стоимость рекламного поста. Те, у кого аудитория, например, 50 тыс. человек, просят в среднем по 20 тыс. руб. за публикацию. А в Instagram без «лайков», получается, все равны, и зарабатывать станет тяжелее, сетует блогер Костя Павлов: «Если у человека не очень много подписчиков, но очень много лайков, то это очень хорошо. И, наоборот, если у аккаунта миллионы подписчиков, но, например, 1 тыс. "лайков", это плохо. По этому можно понять, что аудитория, скорее всего, накручена. Без "лайков" это станет совершенно непонятным. У рекламодателей будет меньше вариантов посмотреть на настоящую статистику страницы, не прося ее у блогеров или еще кого-то».

Instagram без «лайков» активно обсуждают и российские звезды. Так, телеведущий Максим Галкин идею одобрил. По его словам, это избавляет от тревоги и стресса. А вот продюсера Яну Рудковскую это обеспокоило как раз из-за рекламного рынка. Сейчас же все гадают, как будут оценивать популярность, если не по «лайкам»? Вариантов немного — комментарии или количество подписчиков. Последний показатель, кстати, Instagram также подумывает сделать незаметным.

Сейчас у некоторых пользователей количество подписчиков указано в профиле белым незаметным шрифтом. Увидеть их можно, только если нажать на место в правом верхнем углу, там, где они отображались раньше.