Южная Корея заявила о запуске КНДР двух ракет в сторону Японского моря

КНДР осуществила пуск двух ракет «неустановленного типа» с восточного побережья страны, сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап». Снаряды запущены в сторону Японского моря, другие детали не приводятся. В Комитете начальников штабов Южной Кореи добавили, что следят за развитием ситуации.
10 августа Южная Корея заявила, что КНДР запустила две ракеты в сторону Японского моря. По данным США, был произведен «по крайней мере один» пуск ракеты ближнего радиуса действия.
Напомним, 6 августа Северная Корея провела демонстрационные пуски тактических управляемых ракет нового типа. Запуском лично руководил лидер страны Ким Чен Ын. Предыдущие запуски были осуществлены 31 июля, 1 и 2 августа.
Подробнее о запусках читайте в публикации “Ъ” «Корея метает копии "Искандеров"».
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