Южная Корея заявила о запуске КНДР двух ракет в сторону Японского моря

КНДР запустила две ракеты неустановленного типа в Японское море, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на военных. «Северная Корея выпустила два неопознанных снаряда из района города Хамхын в сторону Японского моря»,— сообщает агентство.

Южнокорейские военные ожидают дальнейших пусков ракет и следят за ситуацией, говорится в сообщении.

В Пентагоне зафиксировали «по крайней мере один» запуск ракеты ближнего радиуса действия, сообщает Reuters со ссылкой на источники в военном ведомстве.

Напомним, 6 августа Северная Корея провела демонстрационные пуски тактических управляемых ракет нового типа. Запуском лично руководил лидер страны Ким Чен Ын, который заявил, что предупредил таким образом «власти США и Южной Кореи, проводящих совместные военные учения».

Предыдущие запуски произошли 31 июля, 1 и 2 августа.

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