Разбег продолжается

Промышленное производство в июле продолжило расти (на 2,8% год к году), однако темпами, которые противоречат ожиданиям аналитиков. В пользу роста на уровне 4% и выше в прошлом месяце было буквально все, включая выдающийся рост бюджетных расходов и лишний рабочий день в календаре. Августовская статистика продемонстрирует, имеет место случайность или масштабы стагнационных процессов в промышленности ранее недооценивались — в этом случае осень 2019 года может быть для промышленности проблемной.

Замедление роста промышленного производства в июле 2019 года до 2,8% в годовом выражении оказалось едва ли не большим сюрпризом для наблюдателей, чем июньский скачок в 3,3% (см. “Ъ” от 17 июля). Первые опубликованные Росстатом данные вполне позитивны, но не вписываются в предположение о начавшемся общем ускорении экономики во втором полугодии.

Несмотря на благоприятный календарный фактор (дополнительный рабочий день по сравнению с июлем 2018 года), положительную динамику в ключевых секторах и активизацию бюджетных расходов, свежие данные Росстата фиксируют спад в июле на 0,7% (0,4% с исключением сезонного и календарного факторов) по сравнению с ростом на 2,3% в июне (1,1% при очистке от сезонности). Результаты оказались ниже консенсус-прогноза в 3% и далеко позади прогнозируемого ING роста в 4,7%, отмечает главный экономист компании по РФ Дмитрий Долгин. Столь низкие показатели могут объясняться влиянием какого-то «однократного эффекта» и не отражать актуальный тренд, полагает он.

За семь месяцев года рост промпроизводства составил 2,6%, что пока превышает годовой прогноз Минэкономики в 2,3%.

Июльское замедление темпов роста коснулось в первую очередь обрабатывающей промышленности: они сократились до 2,8% против 3,4% в июне, тогда как добывающие сектора разогнались до 3% против 2,3% месяцем ранее. Производство угля сократилось на 3,3%, нефти — на 0,7%, а природного газа выросло на 0,3%. Рост сырьевого сектора на фоне слабых показателей добычи основных углеводородов в Росстате объясняют увеличением объемов сервисных услуг в нефтегазовом секторе на 16,7% в годовом выражении и ростом добычи нерудных полезных ископаемых на 15,5% (последнее, очевидно, эффект госрасходов в дорожном строительстве). Кроме того, производство сжиженного природного газа год к году выросло на 86%, полагают статистики.

Отметим, после отзыва Росстатом апрельских данных о промпроизводстве из-за ошибки в данных о газодобыче (см. «Ъ-Онлайн» от 23 мая) аналитики с недоверием относятся к рекордным показателям этого сектора. Впрочем, на двузначные темпы его роста (65% в январе—мае, 58,2% в июне) обращало внимание в июльском бюллетене Минэкономики. Данные по обрабатывающей промышленности также могут не отражать реальную экономическую активность, полагает господин Долгин.

Напомним основную проблему, с которой столкнулись аналитики: резкий рост расходов федерального бюджета на социальную сферу и инфраструктуру по нацпроектам (на 17% в июле против 2% в первом полугодии, по расчетам ING) должен был неизбежно разгонять объемы промпроизводства. Вопрос о том, с каким лагом и с какой силой отстающие от графика бюджетные расходы влияют на выпуск, важен сам по себе: может обнаружиться, что «бюджетное стимулирование» промпроизводства на деле не так эффективно, как предполагают в Минэкономики, а других факторов для ускорения, на горизонте по крайней мере, пока не видно. Учитывая при этом весьма высокую вероятность стагнации или даже сокращения внешнего спроса осенью из-за ожидания рецессии в США, в осень промышленность России может войти без ожидаемого ускорения.

Надежда Краснушкина, Дмитрий Бутрин