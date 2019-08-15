«Экипаж принял единственное правильное решение»

В аварийно севшем самолете «Уральских авиалиний» произошел отказ силовых установок, заявили в самой авиакомпании. Утром 15 августа в Подмосковье на кукурузном поле совершил жесткую посадку Airbus A321. Самолет следовал рейсом Жуковский—Симферополь. Авария произошла через несколько минут после взлета. Пилотам удалось посадить лайнер без жертв. По данным Росавиации, на взлете самолет столкнулся со стаей чаек, что привело к перебоям в работе двигателей. Детали инцидента ведущая “Ъ FM” Наталья Жданова обсудила с председателем комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора, заслуженным пилотом СССР Олегом Смирновым.

— Столкновение с птицами — это обычное явление в мировой авиации, и гражданской, и военной. По статистике, они происходят ежедневно, но 99,9% из них заканчиваются благополучно, без крупных отказов и каких-то тяжелых последствий. Что произошло здесь? При наборе высоты самолет A321столкнулся со стаей птиц. Экипаж это сразу определил по отказу одного из двигателей и принял очень профессиональное, единственное правильное решение — вернуться назад в аэропорт вылета, потому что на одном двигателе продолжать рейс невозможно, этого делать нельзя. Но в процессе снижения экипаж обнаружил по показаниям приборов, что показатели оставшегося двигателя тоже критические для полета, то есть близкие к отказу. В результате командир корабля принимает произвести вынужденную посадку до того, как откажет двигатель и самолет начнет падать. При этом посадку он совершил, приняв отличное решение,— без выпущенных шасси, на брюхо, как это называется в авиации. Почему? Потому по всем мировым и нашим рекомендациям в случаях посадки такого корабля вне аэродрома шасси необходимо убирать и сажать на брюхо, потому что за этим не последует серьезных механических разрушений самолета, и соответственно, не последует пожара. Затем командир корабля организовал грамотную высадку пассажиров по надувным трапам из самолета, и все 234 человека оказались живы, здоровы. Ушибы у некоторых есть, но это, что называется, дело проходящее.

Аварийная посадка Airbus A321. Главное Читать далее

— До взлетно-посадочной полосы они не могли даже теоретически добраться? И причина именно в отказе второго двигателя?

— Командир корабля выключил перед приземлением двигатели. Это значит, что перестало под огромным давлением находиться авиатопливо, и это как раз предупредило пожар, который является самым крайним случаем и приводит к очень тяжелым последствиям. Поэтому здесь, конечно, командир корабля и авиакомпания «Уральские авиалинии» показали, как необходимо готовить экипажи к действиям в нестандартных ситуациях. Это значит, что команда была обучена, оттренирован на тренажере и готова к подобным отказам.

— Есть кадры, где люди снимают момент взлета самолета, и чайки летят прямо вдоль борта, вдоль взлетно-посадочной полосы, их очень много. В аэропортах есть какие-то системы отпугивания птиц? В соцсетях, в Telegram-каналах начали писать о том, что есть претензии к аэропорту Жуковский на этот счет, потому что не решены проблемы с птицами, с мусором, который есть вокруг аэропорта.

— Да, для аэропортов всего мира это является проблемой, особенно для приморских. В наших аэропортах при сертификации и получении разрешения функционировать обязательно проверяется орнитологическая обстановка. Нет ли свалок вблизи — их категорически запрещено иметь в створе, где садятся и взлетают самолеты. В интернете появилась информация, что рядом с тем местом, где самолет произвел вынужденную посадку, мусорная свалка с огромным количеством птиц. Если это так, то возникают вопросы к комиссии, которая сертифицировала этот аэродром: как она допустил подобное?

Аэропорты имеют массу приемов для того, чтобы не иметь птиц. Во-первых, чистая экологическая ситуация — никаких свалок вокруг в радиусе километров 50 не должно быть. Во-вторых, работа с сельскохозяйственными производителями, чтобы не было рядом с аэропортом тех культур, которые очень привлекают птиц. В-третьих, существует акустическое орудие против птиц, то есть воспроизведение неких звуков на определенных частотах, которые отпугивают их от взлетно-посадочной полосы. Но тут есть очень тонкий момент. Например, в одном из прибалтийских аэропортов, где я работал, мы делали такое отпугивающее устройство и воспроизводили определенные звуки, которые издает чайка, рекомендованные орнитологами. В самом деле, в первые дни чайки разлетались, а потом на этот звук наоборот стали собираться со всего побережья. Поэтому подобный инструмент требует научных обоснований, изучения, нужно понять, какие звуковые пушки ставить на аэродромах, чтобы ликвидировать присутствие тех или иных птиц.

— Можно сказать, что сегодняшний инцидент — это повод для серьезной проверки в аэропорту Жуковский?

— Не только, но и для проверки всех аэропортов нашей страны. Нашему главному регулятору необходимо поручить проверить на соответствие требованиям Воздушного кодекса все аэропорты без исключения. Это будет профилактической мерой.