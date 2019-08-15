«Газпром» замораживает падение экспорта

«Газпром» по итогам первого полугодия 2019 года почти на 8% сократил объемы продаж газа в Западную Европу, где расположены крупнейшие рынки потребления. Этот спад монополии не удалось компенсировать за счет наращивания поставок в Центральную Европу на 9,6% и значительного усиления присутствия на рынке СПГ. Однако по итогам года монополия еще может достигнуть заявленного уровня в 200 млрд кубометров, считают эксперты, если сыграет фактор холодной погоды и страха европейских потребителей из-за окончания транзитного договора с Украиной.

«Газпром» в первом полугодии нарастил поставки в Европу на 4,2%, до 96,4 млрд кубометров, сообщила монополия в отчете за второй квартал по РСБУ. При этом экспорт на крупнейшие рынки ощутимо снизился: в Германию — на 8,8%, до 27 млрд кубометров, и Турцию — на 36,2%, до 8,1 млрд кубометров. В Польше спрос просел на 28,3%, до 4,3 млрд кубометров. Экспорт в Италию и Францию увеличился на 1,5%, до 11,7 млрд и 6,5 млрд кубометров соответственно.

В целом поставки «Газпрома» в Западную Европу сократились на 7,7%, до 75,3 млрд кубометров, в то время как объемы, направленные в Центральную Европу, выросли на 9,6%, до 20,9 млрд кубометров.

Экспорт СПГ при этом подскочил на 39%, до 2,6 млрд кубометров.

Как поясняет директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова, провал поставок в Турцию во многом связан с неблагоприятной экономической ситуацией в стране, а в Германии снижение спроса на российский газ вызвано неблагоприятным погодным фактором, а также ростом межтопливной конкуренции. Исполнительный директор Центра энергетики «Сколково» Вячеслав Мищенко добавляет, что в конце полугодия наблюдался пик закачки газа в европейские ПХГ, которые на данный момент заполнены уже в среднем на 85%.

В июле, по предварительным данным «Газпрома», экспорт газа в дальнее зарубежье снизился на 3,8%, до 15,3 млрд кубометров, за семь месяцев с начала года он упал на 4,8%, до 111,5 млрд кубометров. Несмотря на негативную динамику, «Газпром» пока не отказывается от намерения экспортировать в Европу по итогам 2019 года 198,6–201,1 млрд кубометров.

Алексей Миллер, глава «Газпрома», 28 июня Я сразу хочу сказать, что конкуренции российского газа с российским газом не будет. Если кто-то на это рассчитывает, то их придется разочаровать.

Эксперты отмечают, что одним из основных факторов, который будет влиять на поставки газа за рубеж, останется погода. Все чаще новости о погоде сопровождаются словом «аномальность», говорит госпожа Белова, так что приход аномально холодной осени в Европе добавит несколько миллиардов кубометров в экспортную отчетность «Газпрома». Помимо этого, считает Вячеслав Мищенко, до конца года спрос будут поддерживать опасения европейских потребителей в отношении бесперебойных поставок через территорию Украины после 2019 года, когда заканчивается действующий транзитный договор с Россией.

Еще одной характеристикой газового сектора, говорят эксперты, является возрастающая конкуренция между трубопроводным и сжиженным газом. Пока трубопроводный газ может выиграть эту конкуренцию за счет низких цен — в среднем $110 за тысячу кубометров. К концу года, говорит господин Мищенко, она вырастет до $200 за тысячу кубометров, что все равно меньше, чем в начале года. Он считает, что у «Газпрома» еще есть шанс достигнуть заявленных параметров экспорта по итогам года. При этом «Газпром» сам наращивает поставки СПГ, но лидирует по росту объемов НОВАТЭК, запустивший на полную мощность в 16,5 млн тонн завод «Ямал СПГ». Продукция компании, отмечает господин Мищенко, будет вытеснять с европейского рынка поставки из США и Катара.

Мария Белова отмечает, что при этом нельзя сбрасывать со счетов фактор США, которые за первое полугодие нарастили поставки СПГ в Европу в 14 раз. Если учесть, что до конца года экспортные мощности СПГ в стране вырастут на 10 млн тонн, можно ожидать дальнейшего увеличения объемов его поставок в Европу, особенно на фоне сохранения сложных торговых отношений с Китаем и низких цен на газ на основных рынках его потребления, говорит она.

Ольга Мордюшенко