НОВАТЭК перебежал «Газпрому» Европу

Главными конкурентами «Газпрома» на европейском рынке в первом полугодии стали поставщики сжиженного газа и в первую очередь НОВАТЭК. Именно частная российская компания в наибольшей степени увеличила поставки СПГ в Европу (на 9,5 млрд кубометров), опередив как производителей из США, так и Катар. Тем не менее «Газпром», по расчетам “Ъ”, сохранил поставки в ЕС на уровне 2018 года, а падение экспорта компании в основном объясняется снижением потребления в Турции.

Поставки сжиженного газа в Европу в первом полугодии выросли почти вдвое, до 61,1 млрд кубометров (по российским стандартам), следует из расчетов “Ъ” на основе данных IHS. Именно СПГ стал основным конкурентом «Газпрома» на европейском рынке, поставки традиционных игроков в основном снижались. Так, поставки алжирского газа в Европу сократились на 21%, до 20,6 млрд кубометров, Норвегии — увеличились всего на 0,5%, до 65,8 млрд кубометров. Добыча газа в ЕС продолжила сокращаться: в Великобритании — на 4%, до 21,6 млрд кубометров, в Нидерландах — на 16,4%, до 15,3 млрд кубометров.

Однако на место традиционных конкурентов «Газпрома» пришли новые, и главным из них стал крупнейший российский частный производитель газа НОВАТЭК. Поставки российского СПГ с проектов «Ямал СПГ» и «Криогаз-Высоцк» в первом полугодии выросли на 9,5 млрд кубометров — это самый большой прирост среди всех поставщиков на европейский рынок. На втором месте американские поставщики СПГ (рост на 7,1 млрд кубометров), что было достаточно ожидаемо, учитывая растущие мощности СПГ-заводов в США. Традиционный лидер СПГ-рынка Катар увеличил поставки на 5 млрд кубометров.

Рост поставок СПГ, а также необычайно теплая зима привели к тому, что «Газпром» снизил продажи в дальнее зарубежье (ЕС без Прибалтики, но с учетом Турции) на 5%, до 96,2 млрд кубометров. В то же время, согласно расчетам “Ъ”, почти все падение пришлось на рынок Турции (снижение на 4,6 млрд кубометров, или 36%), тогда как поставки в ЕС снизились лишь на 0,4%, до 88,5 млрд кубометров. Падение отгрузок в Турцию вызвано девальвацией лиры, а также поступлением более дешевого газа из Азербайджана по относительно недавно запущенному газопроводу TANAP (эти поставки начались во второй половине 2018 года).

Тот факт, что продажи газа «Газпрома» в ЕС почти не сократились, несмотря на теплую зиму и конкуренцию с СПГ, объясняется ростом спроса на газ в Европе.

Поскольку из-за избытка предложения цена газа в Северо-Западной Европе упала на 25%, газ начал активно вытеснять уголь из европейской генерации. По оценке «Газпром экспорта», в первом полугодии использование газа в генерации в ЕС выросло на 13,7%, или на 11,3 млрд кубометров. Это полностью перекрыло негативное влияние погодного фактора.

Динамика поставок «Газпрома» во втором полугодии должна зависеть, видимо, в основном от того, по-прежнему ли СПГ будет приходить в Европу в таком количестве. Традиционно в последние годы цены на СПГ в Азии были выше, чем в Европе, однако в этом году «азиатская премия» составила всего $0,4 за MBTU (около $10 за тысячу кубометров). В частности, поэтому почти весь газ с проекта «Ямал СПГ» задержался в Европе — везти его дальше в Азию стало просто нерентабельно. Во втором полугодии большинство аналитиков прогнозируют увеличение «азиатской премии» из-за предполагаемого роста цен на нефть.

Однако неочевидно, что цены спотового рынка СПГ будет полностью следовать за стоимостью нефти. Сейчас спотовые цены в Азии более чем вдвое ниже, чем по долгосрочным контрактам, и по мнению Тьерри Броса из OIES, «весьма вероятно, что подобный гигантский разрыв заставит азиатских покупателей сделать то же самое, что европейские потребители сделали в 2009–2013 годах: пересмотреть долгосрочные контракты и уйти от нефтяной индексации».

На рынке уже появились слухи, что японская Osaka Gas собирается пересмотреть долгосрочный контракт с Exxon на поставку СПГ с завода в Новой Гвинее (PNG LNG). Это может стать первым случаем пересмотра контракта японским покупателем за полувековую историю отрасли.

Юрий Барсуков