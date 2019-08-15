Предустановка на Китай

Mail.ru Group объявила о переговорах с китайской Huawei о предустановке своих сервисов на различные устройства. Речь может идти об интеграции почты, мессенджера, соцсети «ВКонтакте» и других сервисов более чем в 1 млн смартфонов, предполагают аналитики. Huawei уже сотрудничает с «Яндексом» и обсуждает внедрение голосового помощника «Алиса».

Mail.ru Group ведет переговоры о предустановке своего программного обеспечения на смартфоны Huawei, сообщил ТАСС. В Mail.ru Group подтвердили факт переговоров: «Мы заинтересованы в том, чтобы наши продукты были представлены на максимальном количестве платформ, в том числе и Huawei». Какое программное обеспечение компания хотела бы предустанавливать на устройствах Huawei, в Mail.ru Group не уточнили. Представитель Huawei отказался от комментариев.

Борис Добродеев, гендиректор Mail.ru Group, в интервью “Ъ” 6 июня 2019 года Для нас актуальнее не создавать собственные смартфоны, которые в лучшем случае займут 10% рынка, а работать с существующими производителями операционных систем и смартфонов.

Mail.ru Group управляет различными онлайн-ресурсами, включая почтовый сервис, ей принадлежат социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», мессенджеры TamTam и ICQ. Ранее в этом году Mail.ru Group объявила о запуске браузера Atom и начала тестировать голосового помощника «Марусю».

Huawei ведет переговоры об интеграции в свои устройства голосового помощника «Алиса», разработанного «Яндексом», сообщили инфомагенства 10 августа. «У нас есть смартфоны, колонки, планшеты, и все эти девайсы должны иметь голосового помощника»,— пояснил президент Huawei Mobile Services и вице-президент Huawei CBG Алекс Чанг (цитата «Прайма»). По словам представителя «Яндекса», компания уже сотрудничает с большинством входящих в топ-20 производителей смартфонов, включая Huawei, по предустановке браузера, поиска и других своих сервисов.

В январе—июне в России было продано 13,5 млн смартфонов на сумму 216 млрд руб., сообщала группа «М.Видео-Эльдорадо». По данным ритейлера, совокупная доля Huawei и принадлежащего ей бренда Honor в штучных продажах достигла 33%. В денежном выражении Huawei и Honor занимают 8% и 20% российского рынка смартфонов соответственно.

На смартфоны Huawei, вероятно, будут предустановлены почтовый сервис и мессенджер Mail.ru Group, полагает аналитик Райффзайзенбанка Сергей Либин. По его словам, возможно также, что обсуждается интеграция приложения соцсети «ВКонтакте» и китайского маркетплейса AliExpress. Последний входит в Alibaba Group, объявившую о создании в России совместного предприятия с участием Mail.ru Group. Наиболее вероятно внедрение почтового сервиса и мессенджера Mail.ru Group, соглашается старший аналитик «Атона» Виктор Дима. Такой шаг позволит нарастить популярность сервисов Mail.ru Group, но вряд ли существенно повлияет на динамику темпов роста компании, отмечает он.

Предустановка двух приложений и одной иконки-ярлыка с потенциальным последующим скачиванием обойдется Mail.ru Group в 15 руб. за один смартфон, оценивает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Вероятной сделкой может быть охвачено более 1 млн смартфонов, предполагает он.

Предустановка отечественного софта на смартфоны, продающиеся в России, может стать обязательной. В июле 2018 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила разработать законопроект, предписывающий производителям смартфонов и компьютеров предустанавливать на них отечественные аналоги браузеров, почты, аудиоплееров и других приложений. Первая версия законопроекта ФАС, разработанная в феврале 2019 года, вызвала критику Роспотребнадзора и Apple, предупреждавшей, что принятие документа в текущем виде заставит ее пересмотреть бизнес-модель присутствия в России. Впоследствии проект был доработан. Как сообщал “Ъ” 29 июля, в новой версии законопроекта речь идет о том, что отечественные приложения должны выбираться исходя из экономической целесообразности и востребованности среди потребителей.

Данила Моисеев