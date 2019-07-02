Huawei ограничили в пользу Samsung

Samsung вернулась на первое место по продажам смартфонов в России по итогам второго квартала, опередив бренды Honor и Apple. Ритейлеры объясняют это удачным обновлением модельного ряда Samsung. Впрочем, на ее продажах могли сказаться и ограничения, под которые попала в США владеющая Honor китайская Huawei, считают эксперты.

Samsung вышла на первое место по продажам смартфонов в штуках и в деньгах на российском рынке, сообщили в компании «Связной-Евросеть». В количестве продаж Samsung обогнала лидировавший в первом квартале бренд Honor, а в объеме — американскую Apple, отмечает ритейлер. В апреле—июне вторую и третью позицию в штучном выражении заняли Honor и Apple, а в денежном — наоборот, Apple и Honor. В группе «М.Видео-Эльдорадо» подтвердили смену лидера на рынке. По ее оценке, Samsung смогла нарастить свою долю именно во втором квартале, а за полугодие на него пришлось 30% всех штучных продаж. Совокупная доля Huawei и Honor достигла порядка 33%, в число пяти самых популярных брендов помимо Apple вошла и Xiaomi, добавили в группе.

В апреле—июне было продано на 3,5% больше смартфонов, чем за аналогичный период годом ранее, в деньгах рост составил 7,5%, уточнили в «Связном-Евросети».

Общие продажи гаджетов составили более 6,6 млн штук на сумму 104 млрд руб., средняя цена устройства составила 15,7 тыс.

В первом полугодии в России было продано 13,5 млн смартфонов на сумму в 216 млрд руб., отмечает «М.Видео-Эльдорадо».

Во втором квартале Samsung обновила линейки в низком и среднем ценовых сегментах, каждая новая модель позитивно воспринималась рынком, пояснил директор по закупкам «Связного-Евросети» Михаил Комков. «Это позволило Samsung улучшить свои позиции в большинстве ценовых сегментов и укрепить свое положение на рынке»,— констатировал он. В «Вымпелкоме» (бренд «Билайн») связывают рост доли Samsung с различными акциями на покупку их устройств. В розничной сети МТС доля продаж Samsung «значительно выросла» по состоянию на начало июня. «В середине прошлого года в Samsung думали, что Huawei и Honor их обогнать не смогут, но к августу-сентябрю они осознали, что ситуация выстраивается не в их пользу, после чего они начали перестраивать модельный ряд»,— объясняет ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, результатом стало появление двух линеек — A-серии и M-серии: «Первая линейка была выстроена, чтобы "убить" Honor — и устройства выстрелили: это то, чего ждали люди по соотношению цена-качество».

Партнер нескольких ритейлеров уверен, что политическая ситуация, которая ударила по Huawei, частично помогла Samsung. В середине мая президент США Дональд Трамп подписал указ, который фактически запрещает американским компаниями работать с Huawei. Это грозило отключением Huawei от обновлений ОС Android, которую развивает Google, и потерями в $30 млрд за два года. Впрочем, 29 июня господин Трамп пообещал разрешить компаниям из США работать с Huawei. Кроме того, недавно и Samsung, и Huawei перенесли глобальный запуск продаж смартфонов с гибким дисплеем. Так, Samsung признавала наличие проблем в работе такого устройства.

Проблемы Huawei с США стали еще одним фактором для розничных сетей покупать больше устройств Samsung, соглашается Эльдар Муртазин. Последствия этого будут видны лишь по итогам третьего квартала, считает он. Впрочем, технологические сложности у брендов вряд ли сильно влияют на массового потребителя, заключает эксперт.

Дмитрий Шестоперов