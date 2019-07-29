Приложения к спросу

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) смягчила инициативу по предустановке отечественного софта на смартфоны, планшеты и компьютеры. В новой версии законопроекта речь идет о том, что отечественные приложения должны выбираться исходя из экономической целесообразности и востребованности среди потребителей. Такой вариант, по сути, закрепит сложившиеся коммерческие отношения между производителями и разработчиками, полагают эксперты.

Федеральная антимонопольная служба доработала законопроект, предлагающий обязать производителей смартфонов, планшетов и компьютеров предустанавливать на них отечественный софт с учетом поправок, предложенных Минкомсвязью, рассказал “Ъ” заместитель руководителя службы Анатолий Голомолзин. По его словам, в согласованной концепции законопроекта говорится, что выбор отечественного ПО, которое будет предустановлено, фактически должен оставаться за потребителями устройств исходя из экономической целесообразности и востребованности софта. «Порядок ведения реестра такого ПО должен вытекать из предпочтений потребителей и экономически мотивированных решений владельцев абонентских устройств»,— отметил господин Голомолзин.

К типам предустановленного ПО могут относиться поисковые и антивирусные программы, навигаторы, мессенджеры и социальные сети. Это минимально необходимый набор в текущих экономических условиях, считают в ФАС. Порядок установки, перечень типов ПО и абонентских устройств для установки, а также дополнительные требования к ним, согласно законопроекту, будет определять правительство. Итоговый проект в правительство внесет Минкомсвязь. По информации “Ъ”, он будет обсуждаться на совещании в Аналитическом центре при правительстве 31 июля. Это подтвердили в ФАС. В Минкомсвязи не ответили на запрос.

Интересами российских компаний озабочены не только в ФАС. 18 июля депутаты Госдумы во главе с председателем комитета по экономической политике Сергеем Жигаревым предложили расширить инициативу и обязать устанавливать российские приложения также на Smart TV, а продажу устройств с нарушением этих требований наказывать штрафами до 200 тыс. руб.

Первая версия законопроекта ФАС, разработанная в феврале 2019 года, вызвала критику Роспотребнадзора и Apple, предупреждавшей, что принятие документа в текущем виде заставит ее пересмотреть бизнес-модель присутствия в России, сообщал “Ъ” 18 апреля.

Ассоциацию торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (объединяет Apple, Samsung, Huawei, Google, Philips и др.) не привлекали к обсуждению новой концепции законопроекта, сообщил ее представитель Антон Гуськов. «Мы против самой идеи обязательной предустановки, поскольку для некоторых вендоров это технически нереализуемо, а от других потребует значительных необоснованных экономических и технических затрат»,— подчеркивает он. Сейчас производители и так добровольно устанавливают российские приложения, если это обосновано экономически, но совершенно непонятно, как экономически обосновать обязательную предустановку, отмечает господин Гуськов.

В МТС сообщили, что участвовали в обсуждении концепции в ФАС. «Мы всегда высказывались за сохранение конкуренции между производителями ПО, от чего выигрывают в конечном итоге пользователи»,— пояснили в пресс-службе оператора. В «Яндексе» настаивают, что при внедрении нового регулирования не должны пострадать пользовательский опыт и безопасность устройств. «Важно, чтобы технические детали любого регулирования были тщательно проработаны. Также необходимо сохранить существующие договоренности с производителями»,— уточнили в компании. При этом предустановка отечественных приложений способствовала бы развитию российского IT-бизнеса, а также «взрывному росту российских сервисов и цифровых платформ», считают в «МегаФоне». Это не дискриминирует иностранные сервисы — они останутся предустановленными, уверены в компании.

Внося критерий экономической обоснованности, ФАС фактически закрепляет сложившиеся на рынке коммерческие отношения, считает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, но в таком случае «непонятно, как государство собирается влиять на эти отношения и зачем нужен реестр». Предыдущая редакция проекта, добавляет эксперт, напротив, подразумевала, что вендоры должны будут предустанавливать российские приложения бесплатно.

Юлия Тишина