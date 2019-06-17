Mail.ru начала тестирование голосового помощника «Маруся»

Российская компания Mail.ru Group запустила бета-тестирование своего голосового помощника «Маруся». Для доступа к сервису нужно оставить заявку на сайте компании и скачать приложение в AppStore или Google Play. В пресс-службе Mail.ru заявили, что инвестиции в проект составили $2 млн. «Маруся» сможет искать информацию в интернете, в том числе транслировать «Новости Mail.ru», узнавать прогноз погоды, афишу фильмов, включать музыку «ВКонтакте», а также вызывать такси. Сам помощник планируют интегрировать в другие продукты Mail.ru, например сервис заказа еды Delivery Club. В компании заявили, что внешние разработчики получат доступ к платформе разработки навыков для ассистента и смогут улучшать его.

«Мы обучаем нейросеть для определения намерений пользователя и понимания вопросов, которые он задает,— заявила вице-президент Mail.ru Group Анна Артамонова,— алгоритмы поиска помогают нам извлекать важные факты из сказанного и формировать осмысленные ответы».

Впервые о голосовом помощнике Mail.ru Group стало известно в ноябре 2018 года. Позже в СМИ прошла информация о возможном запуске сервиса в конце июня, начале июля 2019 года, а «умной» колонки с помощником — в октябре нынешнего года.

На прошлой неделе своего голосового помощника «Олег» представил Тинькофф-банк. В первой версии ассистент сможет совершать денежные переводы на счета в Тинькофф-банке и Сбербанке, бронировать столики в ресторанах, покупать билеты в кино, искать скидки на товары и услуги, консультировать пользователей по банковским вопросам и акциям. Также на российском рынке существует голосовой помощник «Алиса» от компании «Яндекс».