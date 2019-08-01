Российский софт предостановился

Аналитический центр (АЦ) при правительстве, Минкомсвязь и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не смогли договориться о критериях предустановки отечественного софта на смартфоны, планшеты и компьютеры. Критике подверглась и сама идея создания специального реестра таких приложений. Минкомсвязь не собирается отказываться от идеи поддержать российских разработчиков, но готова искать другие варианты.

31 июля на совещании в АЦ представители Минкомсвязи и ФАС обсудили с производителями техники и разработчиками приложений инициативы по предустановке отечественного софта на смартфоны, планшеты и компьютеры. Как рассказали “Ъ” участники совещания, по его итогам не удалось прийти к единому решению, ни одна предложенная инициатива не была принята.

Проект, который должен обязать производителей предустанавливать отечественный софт, разработала ФАС. Как сообщал “Ъ” 29 июля, служба доработала документ с учетом поправок, предложенных Минкомсвязью.

В частности, в согласованной концепции законопроекта говорится, что выбор отечественного ПО для предустановки фактически должен оставаться за потребителями устройств исходя из экономической целесообразности и востребованности софта.

В ходе совещания АЦ предложил включить в реестр отечественных приложений для предустановки иностранных разработчиков, локализованных в России, рассказал “Ъ” один из участников совещания. В частности, компания должна иметь в России юридическое лицо и серверы, а приложение должно быть на русском языке. Также предлагалось рассмотреть вариант использования существующего реестра для госзакупок софта. «Мы попытались выбрать критерии внесения в реестр, но дискуссия показала, что участники рынка не готовы предложить даже базовые критерии»,— отметила заместитель руководителя АЦ Татьяна Радченко.

Минкомсвязь не поддержала идею создания реестра. «Мы не отказываемся полностью от гипотезы предустановки российского ПО на смартфоны, но точно будем искать альтернативные методы поддержки российских производителей»,— заявил заместитель главы Минкомсвязи Михаил Мамонов. Он также отметил, что сначала необходимо определить критерии таких производителей, но пока их, как и критерии для реестра, установить не удалось. Минкомсвязь предложила крупнейшим магазинам приложений рассмотреть, какие дополнительные варианты поддержки они могут дать, уточнил господин Мамонов. По его словам, принципиальным также остается вопрос деактивации или полной удаляемости предустановленных приложений.

Против идеи создания реестра высказался и представитель ФАС, сообщил источник “Ъ”.

Ведомство опасается, что такая мера может стать дополнительным заградительным барьером на рынке. В пресс-службе ФАС на запрос не ответили.

Институт развития интернета (ИРИ) предложил конкретный список альтернатив иностранным приложениям. Как сообщили “Ъ” в ИРИ, эксперты выделили 12 категорий приложений, из которых аналоги найдены в девяти. Так, в категории «Браузер/Поиск» в качестве аналогов иностранному софту предложены «Яндекс.Браузер», «Спутник» и «Рамблер», в категории «Электронная почта / web-сервис» — «Яндекс.Почта», «Почта Mail.ru» и myMail, в категории мессенджеров — ICQ; «ТамТам» и «Диалог», а среди платежных систем — Mir.Pay.

Если один из предложенных вариантов будет принят и появится реестр, разработка критериев попадания в него ничего не решит, а крупные игроки сохранят позиции, полагает вице-президент по коммерции 2GIS Кирилл Кукарцев. «Если в каждой категории будет выбор из нескольких игроков, для нас ничего не изменится, потому что вендор все равно будет на коммерческих условиях договариваться с теми, кто предложит лучшие условия»,— поясняет он. Маленькие разработчики при этом не получат очевидных преференций, напротив, реестр может стать для них заградительным барьером, поскольку введет новые критерии, рассуждает господин Кукарцев.

Создание реестра осложнит взаимодействие с государством малых и средних разработчиков, а также создаст коррупционные риски, уверен представитель РАТЭК (объединяет Apple, Samsung и др.) Антон Гуськов. «В таком случае конкуренция будет не за качество продукта, а за попадание в реестр»,— считает он.

Если же будет решено предусмотреть в законопроекте так называемое окно выбора, когда пользователь может выбрать приложения в каждой категории на этапе первого запуска устройства, это может не уменьшить, а, наоборот, увеличить конкуренцию, отмечает ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. «Сейчас у "Яндекса" и Mail.ru Group уже есть договоры с отдельными производителями, а так пользователь сможет выбирать»,— поясняет он.

Юлия Тишина, Валерия Лебедева