Абдулмумин Гаджиев остался под стражей

Апелляция защиты на арест сотрудника еженедельника «Черновик» Абдулмумина Гаджиева оставлена без удовлетворения. Подозреваемый в финансировании терроризма журналист останется под стражей как минимум до 14 августа.

Абдулмумин Гаджиев, а также два других фигуранта уголовного дела — Кемал Тамбиев и Абубакар Ризванов — были задержаны по подозрению в финансировании терроризма. Деньги, перечисленные ими находящемуся в международном розыске проповеднику Абу Умару Саситлинскому, поступали затем боевикам в Сирию, считают силовики.

Советский районный суд Махачкалы арестовал трех задержанных 18 июня на два месяца. Адвокаты журналиста сразу же после этого заявили, что подадут апелляционную жалобу в Верховный суд республики.

Перед началом процесса поддерживающие Абдулмумина Гаджиева коллеги и просто сочувствующие устроили пикетирование — на этот раз перед зданием Верховного суда.

Накануне в течение нескольких дней они проводили одиночные пикеты в разных точках дагестанской столицы, в том числе перед зданиями следственного управления Следственного комитета России (СКР) и прокуратуры.

В отличие от Советского районного суда, где решение о мере пресечения журналисту принималось в закрытом режиме, судья Верховного суда удовлетворил ходатайство защиты и разрешил фото- и видеосъемку. Также суд удовлетворил и другое ходатайство адвокатов журналиста, приобщив к делу положительную характеристику на арестованного, подписанную деканом экономического факультета Дагестанского государственного университета.

Подозреваемый участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО и вновь заявил о том, что дело против него сфабриковано.

Он посетовал на то, что о судебном заседании его предупредили лишь за 40 минут до его начала, и извинился, что не смог как следует подготовиться и поэтому зачитает свои тезисы с листа. Девятиминутный монолог Абдулмумин Гаджиев произнес подчеркнуто громко, обращаясь в объектив видеокамеры.

«Силовая группа, которая меня задерживала и доставляла в следственный комитет, говорила, что всего лишь исполняет приказ свыше,— начал подсудимый.— Следователи, которые меня допрашивали, говорили, что всего лишь отрабатывают информацию, которую им предоставили. Видя перед собой невиновного человека, следователь говорил мне, что если бы была его воля, он бы отпустил меня под домашний арест, под подписку о невыезде до решения суда. С его же слов, никакой его воли в следственных мероприятиях не было. Работники ИВС говорили мне, что всего лишь охраняют меня до решения суда. Конвой, который доставлял меня в суд, говорил, что они пешки в этой большой игре и их задача — отвезти-привезти. Работники СИЗО говорят, что ничего против меня не имеют, им приказано держать меня в камере до вынесения приговора. Конечно, в этой ситуации я наивно полагал, что свое веское слово скажет судья. Однако он хладнокровно закрыл глаза на отсутствие доказательств моей вины и на многочисленные доказательства моей невиновности и шепотом отправил меня за решетку на два месяца».

Уже потом, сказал Абдулмумин Гаджиев, он прочитал в газетах, что «судья в таких ситуациях ничего не решает, что это стандартное клише, что у него связаны руки».

«Я задаюсь вопросом, кто в этом государстве отвечает за то, что меня, человека, не совершившего в жизни ни одного преступления, хотят упрятать за решетку на срок от 10 до 15 лет? — задал журналист первый вопрос.

— Кто несет за это ответственность передо мной? Перед моей семьей, перед моими родителями, перед редакцией моей газеты? Перед общественностью? Я провожу время в камерах с людьми, которые обвиняются в убийствах, в покушениях на убийство, в распространении наркотиков, в грабежах, в разбоях. А вы знаете, у кого самое тяжкое преступление? Кому самый большой срок полагается? Мне! "Финансисту террористов"!»

Журналист «Черновика», говоря о причинах его уголовного преследования, выдвинул собственные версии. «Либо это грубая, топорная работа правоохранительных органов, которым надо сдавать квартальные отчетности, либо, что более вероятно, дело в моей журналистской деятельности, в частности работе по профилактике экстремизма. Возможно, кому-то очень выгодно распространение в регионе экстремизма, поскольку на это (борьбу с ним.— “Ъ”) выделяются огромные деньги. Я не считаю, что это позиция государства. Я думаю, что это личная воля отдельных людей в правоохранительных структурах».

Абдулмумин Гаджиев напомнил, что обвинение его в финансировании терроризма основано лишь на показаниях Кемала Тамбиева, данных под пытками.

Завершил журналист свой взволнованный монолог, призвав судью Абдулнасыра Гимбатова вписать свое имя в историю честным человеком. «Решение (по жалобе.— “Ъ”) останется на вашей совести до конца ваших дней!» — сказал он.

Господин Гимбатов оставил решение районного суда без изменений, а апелляционную жалобу адвокатов — без удовлетворения. Адвокаты Абдулмумина Гаджиева подадут кассационную жалобу на решение Верховного суда Дагестана и намерены обратиться с жалобой в Европейский суд по правам человека, сообщил журналистам главный редактор «Черновика» Маирбек Агаев.

Юлия Рыбина, Махачкала