Верховный суд Дагестана отменил разрешение на проведение акции в поддержку журналиста «Черновика»

Верховный суд Дагестана отменил решение Ленинского районного суда Махачкалы считать санкционированной заявленную на воскресенье демонстрацию в поддержку арестованного журналиста еженедельника «Черновик» Абдулмумина Гаджиева. Таким образом, апелляционная инстанция частично удовлетворила жалобу минюста Дагестана, указав в то же время, что до 8 августа ведомство должно рассмотреть уведомление инициативной группы о проведении демонстрации.

Как сообщал “Ъ”, в четверг, 25 июля, судья Ленинского суда Тимур Чоракаев решил признать ответ минюста незаконным, считать демонстрацию, заявленную на 28 июля, санкционированной ведомством и обязать его в срок до дня проведения публичного мероприятия выполнить требования федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», в том числе назначить уполномоченного и обеспечить в пределах компетенции общественный порядок и безопасность.

Минюст Дагестана обжаловал это решение.

С конца июня минюст не согласовал уже 19 уведомлений о проведении публичных акций от сторонников Абдулмумина Гаджиева. Такое количество заявок, часть из которых дублировали друг друга, различаясь лишь датой проведения акции, общественники объясняли стремлением снизить вероятность отказа со стороны минюста.

О деле господина Гаджиева — в публикации “Ъ” «"Черновик" приложили к обвинению».

Юлия Рыбина, Махачкала