Росстат зафиксировал недельную дефляцию впервые с 2017 года

Потребительские цены за неделю (23–29 июля) снизились на 0,1%, сообщает Росстат. По сравнению с прошлой неделей индекс потребительских цен составил 99,9%. Последний раз недельная дефляция была зафиксирована в сентябре 2017 года.

С начала июля инфляция составила 0,2%, с начала года — 2,7%. В прошлом году эти показатели составили 0,3% и 2,4% соответственно.

Резкое снижение уровня инфляции ранее отмечало Минэкономики. По состоянию на 15 июля рост потребительских цен снизился до 4,5% в годовом выражении. До этого ЦБ сообщил, что годовая инфляция в России в июне 2019 года замедлилась на 0,4 п. п.— до 4,7%. Регулятор объяснил это снижением цен на плодоовощную продукцию.

Напомним, по итогам года ЦБ прогнозирует инфляцию на уровне 4,2–4,7%. Минэкономики считает этот прогноз завышенным и полагает, что рост потребительских цен может оказаться ниже 4%. Свой прогноз ведомство давало на уровне 4,3%.

О снижении темпов инфляции — в материале “Ъ” «Инфляция в отпуске за свой счет».

Подробнее о разногласиях ЦБ и Минэкономики — в материале “Ъ” «Ценам не верят в кредит».