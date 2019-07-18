Инфляция в России в годовом выражении снизилась до 4,5%

Минэкономики отметило резкое замедление инфляции. «Темпы роста потребительских цен по состоянию на 15 июля снизились до 4,5 % год к году (по сравнению с мартовским пиком 5,3%)»,— говорится в докладе «Картина деловой активности. Июль 2019 года».

Прогноз замедления инфляции в июле содержался и в докладе за июнь. Тогда ведомство отмечало, что по итогам июля инфляция составит 0,2% месяц к месяцу, а в годовом выражении замедлится до 4,5–4,6 % год к году. В документе говорилось, что «резкое замедление инфляции свидетельствует о слабой динамике совокупного спроса в экономике».

Ранее Центробанк сообщил, что годовая инфляция в России в июне 2019 года замедлилась на 0,4 п. п., до 4,7%. Сильнее всего на снижение инфляции повлияла динамика цен на плодоовощную продукцию. Регулятор прогнозирует инфляцию по итогам года на уровне 4,2–4,7%. Напомним, Минэкономики считает, что прогноз ЦБ по инфляции завышен, и этот показатель может быть менее 4%. Свой прогноз ведомство давало на уровне 4,3%.

О снижении темпов инфляции — в материале “Ъ” «Инфляция в отпуске за свой счет».