Правозащитники пожаловались в прокуратуру на матерящихся на митингах силовиков

Фонд «Общественный вердикт» обратился в прокуратуру Москвы с требованием провести проверку и привлечь к дисциплинарной ответственности сотрудников полиции и Росгвардии, которые занимались охраной правопорядка на столичных акциях протеста, за употребление нецензурной брани в отношении граждан, сообщил фонд в Telegram. К обращению к и. о. прокурора Москвы Олегу Манакову адвокаты фонда приложили три видеозаписи с прошедших акций.

На видеозаписях силовики ругаются матом в адрес граждан, «что представляет собой мелкое хулиганство», заявили в фонде. «Представители "Общественного вердикта" считают, что все граждане России равны перед законом <…> Должны быть установлены лица, допустившие нарушение законодательства. А также, указанные лица должны быть привлечены к дисциплинарной ответственности»,— говорится в сообщении правозащитников.

Напомним, с июля в столице проходят протестные акции из-за того, что Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму оппозиционным кандидатам. Они считают, что проверка подписей была проведена с нарушениями. После одной из протестных акций — 27 июля — Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, по которому вчера арестовали уже 14-го фигуранта.

О планах оппозиции на 17 августа — в материале “Ъ” «Повестка выходного дня».

Как отреагировали власти на акции — в материале “Ъ” «Единство формы и задержания».