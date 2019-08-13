«Аэрофлот» экономит на региональных бизнес-залах

«Аэрофлот» собирается отменить бесплатный доступ в бизнес-залы региональных аэропортов для своих клиентов, участвующих в программах лояльности золотого уровня. С 15 августа отмена коснется аэропортов Архангельска и Магнитогорска, но в ближайшей перспективе новые правила могут коснуться до половины российских аэропортов, в которые летает авиакомпания. Причина изменения правил — в слишком высоких ценах, взимаемых с перевозчика региональными аэропортами за свои услуги, из-за которых «Аэрофлот» теряет почти весь доход от продажи билета, объясняет собеседник в авиакомпании.

«Аэрофлот» с 15 августа прекратит бесплатный доступ в бизнес-залы аэропортов Архангельска и Магнитогорска своих клиентов—участников программ лояльности золотого уровня при покупке ими билетов на перелет в экономклассе, заявил перевозчик. Бесплатное обслуживание будет доступно только для пассажиров бизнес-класса или владельцев платиновых карт. Участники золотого уровня, вместо доступа в лаунджи, будут получать по 3000 бонусных миль при покупке билетов на полет из этих аэропортов.

«Изменение условий правил доступа в залы повышенной комфортности обосновано экономической целесообразностью»,— говорится в сообщении авиакомпании. За обслуживание участника своей программы лояльности аэропортам платит «Аэрофлот».

Собеседник “Ъ” в «Аэрофлоте» пояснил, что данный вопрос имеет два измерения: цены и качества обслуживания. По его словам, качество обслуживания не соответствует цене, выставляемой аэропортами. Авиакомпания платит за обслуживание одного пассажира в бизнес-зале в среднем 5–7 тыс. руб., тогда как в аэропортах Европы цена варьируется от €25 до €40.

«Аэрофлот» продолжит анализировать свои затраты на предоставление этих услуг в тех аэропортах, где их стоимость дороже, чем в Европе»,— добавил собеседник в авиакомпании.

По информации “Ъ”, аналогичный подход в компании планируют применить к половине региональных российских аэропортов, в которые она сегодня летает.

Причина в том, что расходы авиакомпании на обслуживание своих клиентов в бизнес-залах региональных аэропортов почти равны цене проданного в экономкласс билета. “Ъ” отправил запросы в аэропорты Архангельска и Магнитогорска.

Герман Костринский