Гонконг бастует против Китая

Гонконг вновь оказался парализован, после того как более 14 тыс. сотрудников различных учреждений присоединились вчера к протестующим против политики властей города и провели крупнейшую за последние 50 лет всеобщую забастовку. Было отменено более 200 авиарейсов, парализованы основные магистрали, мосты и метрополитен. Глава Гонконга Кэрри Лам сообщила, что митингующие уже подрывают не только безопасность своих сограждан, но и суверенитет Китая над городом. Манифестанты же требуют выполнения пяти пунктов, среди которых расследование действий полиции и изменение модели выборов в городские органы власти.

82 человека были арестованы вчера в ходе массовых беспорядков в Специальном административном районе (САР) Китая Гонконг, где уже более двух месяцев не прекращаются самые крупные в новейшей китайской истории протесты. К манифестантам присоединилась Конфедерация профсоюзов — одно из крупнейших объединений такого рода, насчитывающее 200 тыс. членов. В результате в аэропорту Гонконга — одного из ключевых азиатских транспортных узлов — было отменено более 200 рейсов. Многие сотрудники аэропорта, метрополитена, больниц и других городских инфраструктурных объектов заранее взяли однодневный отпуск, чтобы поддержать протестующих. В прошедшую пятницу так же поступили от 15 тыс. (данные полиции) до 40 тыс. (данные оппозиции) чиновников, которые также в знак солидарности вышли на улицы Гонконга.

Митингующие сразу же заявили, что постараются парализовать движение в городе, чтобы заставить власти считаться с их требованиями. Молодые люди в масках по несколько часов держали открытыми двери вагонов метро, не давая им отправиться со станций. Другие демонстранты перекрывали самодельными баррикадами ключевые транспортные артерии, мешая движению транспорта. Дважды это чуть не привело к трагедии: разъяренные водители, пытаясь проехать, таранили заграждения под градом палочных ударов демонстрантов. Общую численность протестующих оценить было невозможно: в отличие от организованных маршей прошлых недель, они действовали несколькими большими (примерно по 30 тыс. человек) группами в разных районах города. Полиция активно применяла слезоточивый газ и резиновые пули.

Глава САР Кэрри Лам впервые за две недели появилась на публике и сделала официальное заявление. «Гонконг всегда был самым безопасным городом на свете,— сообщила она.— Но теперь акты насилия толкают его в очень опасном направлении. Это больше не вопрос моего собственного достоинства. Эти действия подрывают национальный суверенитет и принцип "одна страна — две системы", грозят уничтожить стабильность и процветание города». Возмущение госпожи Лам вызвало особенно то, что протестующие сорвали с одного из флагштоков флаг Китая и сбросили его в воду. Предшественник Кэрри Лам бывший глава САР Лян Чжэньин сообщил, что лично премирует 1 млн гонконгских долларов (8,3 млн руб.) того, кто сообщит информацию о «безумце», совершившем этот жест.

Напомним, что Гонконг вернулся в состав Китая лишь в 1997 году, а до того в течение полутора веков был британской колонией. По договору между Лондоном и Пекином город на 50 лет (до 2047 года) сохранит широчайшую автономию в рамках принципа «одна страна — две системы». По сути, она означает, что Китай берет на себя военные и внешнеполитические функции, а внутренняя жизнь Гонконга остается практически без изменений. По мнению протестующих, Пекин систематически нарушает договор, все больше вмешиваясь в автономию САР.

Ожесточение демонстрантов нарастает с каждой неделей. Они требуют выполнения пяти пунктов: отзыва из парламента закона об экстрадиции в Китай (из-за него и началась нынешняя волна протестов), создания независимой комиссии по разбору действий полиции во время прошедших митингов, отмены характеристики митингов как «бунта» (это резко повышает риски участников), амнистии всех задержанных (их, по данным полиции, уже 420 человек) и изменения схемы выборов парламента и главы САР. Сейчас их выбирают по сложнейшей многоступенчатой системе, гарантирующей большинство прокитайским кандидатам, а оппозиция требует введения прямых выборов.

Наибольшие опасения вызывает возможность задействования для подавления беспорядков подчиняющегося Пекину гарнизона, расквартированного с 1997 года в городе и символизирующего власть Китая в Гонконге. 31 июля на приеме в честь годовщины основания народно-освободительной армии Китая глава гарнизона Чэнь Даосян впервые прокомментировал протесты, заявив, что «армия готова защитить суверенитет страны». Штаб гарнизона также выпустил видеоролик с записью учений по разгону демонстраций, на котором мрачный закадровый голос предупреждал: «Все, что вы делаете, вы делаете на свой страх и риск».

«Власти говорят, что протесты подрывают благосостояние и стабильность в городе, но протестующие — это в основном те, кто не является или не чувствует себя выгодополучателями этой системы,— сообщил “Ъ” Павел Бажанов, партнер юридической фирмы SBF Group, работающей в Гонконге и Китае.— Их требования руководство города выполнять не намерено, и борьба, судя по всему, будет идти или пока всех не арестуют, или пока не будет выведен из казарм китайский гарнизон».

Михаил Коростиков