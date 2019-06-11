Дмитрий Медведев увидел плюсы в четырехдневной рабочей неделе

Премьер-министр Дмитрий Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю. Об этом он заявил на Международной конференции труда в Женеве. Председатель правительства подчеркнул, что условия труда в последнее время сильно изменились, а значит, рабочее время тоже нуждается в корректировке. Медведев привел в пример опыт Генри Форда, который 100 лет назад сократил трудовую неделю с 48 до 40 часов и получил впечатляющий рост производительности.

Кроме того, переработки нередко приводят к эмоциональному выгоранию, добавил Дмитрий Медведев: «Технологический процесс приводит к сокращению не только рабочих мест, но и рабочего времени, к расширению досуга. Весьма вероятно, что будущее за четырехдневной рабочей неделей, как основой социально-трудового контракта. Одна из новозеландских компаний ввела такую практику. Третий выходной оплачивается так же, как и остальные два. В итоге прирост производительности в перерасчете на один час рабочего время составил около 20%, а уровень стресса сотрудников снизился значительно. Постоянная погоня за успехом оборачивается системной усталостью, хроническим стрессом. Люди подчас просто сгорают на работе. Все это приводит к снижению производительности труда, что, в свою очередь, сказывается на экономических показателях».

«Ъ FM» спросил у работодателей, готовы ли они перейти в своих компаниях на четырехдневную рабочую неделю. И трудно ли будет перестроить бизнес-процессы?

Дмитрий Коннов, генеральный директор Universal Music Russia: «Вслед за компаниями Силиконовой долины, которые в принципе ввели тренд на свободное посещение или, что в 2019-м абсолютно нормально, на удаленную работу, наша фирма в прошлом году на глобальном уровне объявила о том, что в течение летнего сезона наши сотрудники безо всякого ущерба для своей зарплаты могут использовать вторую половину пятницы для своих нужд. Это в первую очередь инициатива работодателей. Но для креативных индустрий такая схема вряд ли подойдет». Евгений Коган, президент инвестиционной группы «Московские партнеры»: Мне очень трудно представить себе такую ситуацию, потому что лично у меня семидневная рабочая неделя, и мне не хватает этого времени, чтобы сделать все, что необходимо. Если наши чиновники решат, что неделя должна быть четырехдневной, значит, так оно и будет. Но я сам все равно буду жить не так, как хочется, а как необходимо. Рабочая неделя должна быть не четырех-, а, желательно, двухдневной, но только с небольшой оговоркой — у чиновников. Александр Хрусталев, гендиректор девелоперской компании NDV Group: «Нам надо выстраивать нашу экономику и делать ее сильнее. Рабочее время нужно только увеличивать, потому что Новый год или майские праздники полностью дестабилизируют бизнес. С одной стороны, для людей это хорошо, но, с другой, в это время производство стоит, дохода нет, все отдыхают. А работать-то кто будет?»

Заявления Дмитрия Медведева о четырехдневной рабочей неделе прокомментировала вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, переход на новый режим потребует серьезных изменений в трудовом законодательстве.

Елена Иванова