Российские профсоюзы поддержали идею перейти на четырехдневную рабочую неделю

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) призвала сократить рабочую неделю до четырех дней. Как отмечает ФНПР, при этом обязательно сохранение прежнего размера зарплаты работников. Переход на четырехдневную рабочую неделю в будущем не исключал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Федерация ссылается на исследования Роструда и Head Hunter, которые показали, что сокращение трудовой недели вошло в топ-5 идей по оптимизации трудового законодательства. При этом ФНПР считает, что в России предприятия переходят на четырехдневную или трехдневную рабочую неделю «не из лучших побуждений», а из-за финансовых трудностей, что ведет к «существенному сокращению зарплаты».

Федерация предложила рассмотреть идею сокращения рабочей недели в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. ФНПР настаивает, что надо учитывать действующие системы оплаты труда, а также отличия в режимах рабочего времени и «другие особенности организации труда в России».

Как говорил господин Медведев, сокращение рабочей недели могло бы поднять производительность труда. При этом сам премьер уточнял, что «тема еще не проработана», поэтому скорого введения четырехдневки ждать не стоит. По данным ВЦИОМа, 48% россиян выступили против нововведения.

О перспективах перехода на четырехдневную рабочую неделю — в публикации “Ъ” «Технологии на страже уикенда».