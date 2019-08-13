Зеленский отстранил Бессмертного от минского процесса

Романа Бессмертного, представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ), исключили из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе. Господин Зеленский назначил его на этот пост в начале июля.

«Освободить Бессмертного Романа Петровича от исполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы»,— говорится в указе президента Украины.

Ранее из переговоров был исключен Виктор Медведчук, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Напомним, 17 июля в Минске прошло заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Она договорилась о бессрочном прекращения огня с 21 июля, а также о доступе представителей ОБСЕ на всю территорию Украины. Однако позднее стороны обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

Подробнее о работе трехсторонней контактной группы — в материале “Ъ” «Взрыводонбассная ситуация».