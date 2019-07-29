Киев объявил об отстранении Медведчука от минского процесса

Виктора Медведчука, главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», исключили из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом сегодня, 29 июля, сообщил Роман Бессмертный, представитель Украины в подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ), назначенный в начале июля президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Мы его (минский процесс.— “Ъ”) уже модифицировали: там нет Медведчука. Это уже очень серьезная модификация. Мне кажется, что это шанс»,— сказал господин Бессмертный в интервью изданию «Левый берег».

Необходимость срочных реформ он объяснил тем, что в противном случае урегулирование ситуации может растянуться на десятки лет. «Переговоры между Арменией и Азербайджаном продолжаются в Минске 28 лет. Вам нравятся такие перспективы?» — задал он риторический вопрос.

Первые консультации ТКГ состоялись в столице Белоруссии в сентябре 2014 года между президентами Украины и России, а также лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). За ними последовал саммит в Минске в феврале 2015-го, на котором руководители Германии, Франции, Украины и России подписали соглашение о прекращении огня, что, однако, пока не привело к ожидаемым результатам. Виктор Медведчук — известный украинский политик, поддерживающий доверительные отношения с президентом России Владимиром Путиным. С 2014 года он был включен в состав подгруппы ТКГ и занимался вопросами освобождения военнопленных. В феврале 2018 года президент Петр Порошенко назвал его «наиболее эффективным переговорщиком». В конце июня (за месяц до парламентских выборов) лично встречал в Минске четверых украинских военнопленных, об освобождении которых господину Медведчуку удалось договориться с ДНР и ЛНР.

Накануне апрельских выборов президента Украины представители команды кандидата Владимира Зеленского уже заявляли о намерении отстранить господина Медведчука от международных переговоров. Тогда господин Медведчук утверждал, что это невозможно, ведь официально на должность его не назначали и действует он по личной просьбе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко. «Я делал это и буду продолжать делать, потому что убежден, что невозможно восстановить мир в Украине без прямых переговоров с руководством Донецка, Луганска и РФ»,— сказал Виктор Медведчук. «И для того чтобы заниматься этим, я не нуждался и не нуждаюсь в каких-либо разрешениях-позволениях или благословениях как действующего, так и вновь избранного президента»,— добавил он. Пока новых комментариев в ответ на заявление Романа Бессмертного от господина Медведчука не последовало.

Марина Коваленко