Взрыводонбассная ситуация

Обстановка в Донбассе обострилась сразу на двух направлениях — военном и дипломатическом. Нарушение перемирия поставило под угрозу работу трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины — Киев не исключил приостановки участия в ней вплоть до не назначенного пока саммита в «нормандском формате». Президент Украины Владимир Зеленский призвал срочно созвать встречу, но заявил, что украинские власти не намерены менять конституцию и закреплять в ней особый статус для Донбасса. Это делает неизбежным новый раунд дипломатического спарринга, поскольку Москва и непризнанные ДНР и ЛНР с последним не согласны.

Владимир Зеленский 7 августа начал рабочий день с телефонного звонка президенту РФ Владимиру Путину. Это уже второй разговор лидеров двух стран менее чем за месяц. Первый состоялся 11 июля. А через день после него в Париже встретились советники президентов стран «нормандского формата» (Германия, Россия, Украина, Франция).

Затем в Донбассе наступила разрядка: 17 июля Украина и непризнанные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) согласовали перемирие, которое началось 21 июля.

Но затишье было недолгим. Время от времени между сторонами происходили перестрелки. А 6 августа попаданием мины в районе Павлополя убило сразу четырех украинских военных. Это и стало поводом для утреннего звонка господина Зеленского российскому коллеге.

Украинский лидер сообщил, что беседа продолжалась долго и что он попросил господина Путина «повлиять на ту сторону». Комментируя разговор в ходе брифинга в Киеве, Владимир Зеленский снова заявил, что необходимо срочно провести саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия, Франция).

«Нужно посмотреть друг другу в глаза и остановить эту войну,— отметил господин Зеленский.— Я говорю (Владимиру Путину.— “Ъ”), что наших людей убивают. Мне говорят, что есть некоторые моменты, где наши люди стреляют по гражданским людям. Знаете, все говорят, что хотят мира. Но, кроме слов, мы должны двигаться очень быстрыми шагами».

После разговора на сайтах украинского лидера и Кремля появились заявления, по сути, совпадавшие лишь в одном — необходимости соблюдения перемирия. В остальном они подтвердили наличие принципиальных разногласий.

К примеру, в сообщении пресс-службы Владимира Зеленского указано, что «стороны договорились о возможной встрече лидеров стран "нормандского формата"», а «рабочие группы сейчас готовят документы для подписания на высшем уровне». На сайте Кремля же обтекаемо сказано: «Обсуждались перспективы взаимодействия в "нормандском формате"».

Если господин Зеленский заявил о недопустимости повторения обстрелов, подобных тому, из-за которого 6 августа погибли украинские военные, то президент Путин подчеркнул, что нужно «исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населенных пунктов Донбасса, приводящие к жертвам среди мирного населения».

Разошлись собеседники и по вопросу выполнения минских соглашений. Согласно кремлевской пресс-службе, российским лидером была «подтверждена исключительная важность последовательной реализации минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления ДНР и ЛНР особого статуса». В украинском пересказе разговора об особом статусе не говорится ни слова. При этом отмечено, что «Владимир Зеленский подчеркнул, что будет защищать права всех украинцев, независимо от того, где они находятся, и для этого нет необходимости вносить изменения в конституцию Украины».

Вопрос особого статуса для отдельных районов Донецкой и Луганской областей, под которым понимаются ДНР и ЛНР, самый спорный политический момент. И, судя по заявлению господина Зеленского, красная линия для Киева.

Представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Роман Бессмертный в беседе с “Ъ” выразился еще жестче. «Никто с украинской стороны не будет менять конституцию,— сказал он.— Украинская сторона к этому не вернется. Ни о каком особом статусе нигде не говорится. Речь идет об особом порядке местного самоуправления».

Москва и поддерживаемые ею непризнанные республики стоят на противоположных позициях. «Этот его (Владимира Зеленского.— “Ъ”) тезис уже где-то звучал и до этого: что не нужно никакого статуса, что это территория Украины и она должна быть такая же, как все. Это явно противоречит минским соглашениям. Не бьется с ними и с точки зрения закона, и с точки зрения того, что статус должен быть подтвержден в конституции, поскольку закон можно отменить, а с конституцией уже сложнее»,— сказал собеседник “Ъ” в МИД России, занимающийся украинским направлением.

Таким образом тема особого статуса гарантированно станет предметом противостояния переговорщиков как в ТКГ, так и на других переговорах, которые начнутся после того, как в Киеве будет назначено новое правительство страны.

Между тем продолжение полноценной работы контактной группы, участники которой 31 июля в Минске договорились снова собраться в белорусской столице 21 августа, из-за нарушенного перемирия оказалось под вопросом.

«Если бы люди, которые принимают решения, спросили меня, что нужно делать, я бы им сказал, что нужно заявить о прекращении Украиной работы в минском формате до встречи лидеров "нормандской четверки". Я согласен с теми, кто говорит, что с этого дня надо прекратить поставки воды, электроэнергии, грузов на оккупированные территории. А также приостановить все работы в районе Станицы Луганской (там ведется разминирование в районе разрушенного ранее моста для его восстановления.— “Ъ”)»,— заявил “Ъ” Роман Бессмертный.

Господин Бессмертный также сообщил, что свою позицию по поводу возможной реакции на нарушения режима прекращения огня он изложил офису президента Украины. «То, что произошло в районе Павлополя, я считаю преступлением, совершенным Кремлем и по указанию Кремля,— добавил представитель Киева.— Если посмотреть хронометраж событий, то выстрел в районе Павлополя, пересечение линии разграничения Дейнего (представитель ЛНР Владислав Дейнего.— “Ъ”) в районе Станицы Луганской, заявление Пушилина (глава ДНР Денис Пушилин.— “Ъ”), дальнейшая работа СМИ России — все происходило по одному графику».

Инциденты, перечисленные Романом Бессмертным, действительно произошли 6 августа в разных местах. Утром случился обстрел у Павлополя. Украинские военные погибли из-за попадания так называемой перекрутки — минометной мины, установленной на реактивный двигатель гранатометного снаряда. Гибридный боеприпас обладает разрушительной силой миномета и при этом выстреливается прямой наводкой, как заряд гранатомета.

В тот же день глава внешнеполитического ведомства ЛНР Владислав Дейнего и еще одна представительница непризнанной республики Ольга Кобцева перешли на территорию, контролируемую украинскими властями. Господин Дейнего, сославшись на минские соглашения, заявил удивленному визитом главе Станично-Луганского района Юрию Золкину: «Станица и Счастье — наши».

Это спровоцировало громкий скандал. Службе безопасности Украины 7 августа пришлось объяснять прессе, почему Владислав Дейнего и Ольга Кобцева не были задержаны. «Задержание Кобцевой и Дейнего в нейтральной зоне стало бы поводом для оккупантов заявить о срыве Украиной минских договоренностей и якобы нарушении перемирия»,— говорится в заявлении службы.

Что касается Дениса Пушилина, то он 6 августа обвинил в нарушении перемирия украинских военных, заявив, что «руководство Украины на самом деле к миру не стремится».

При этом в Донецке своей вины в гибели украинских военных не признают. «По данным нашей разведки, у них произошла детонация боеприпасов в связи с неосторожным обращением»,— сказал “Ъ” начальник пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Господин Безсонов отметил, что, несмотря на инциденты, ситуация на линии разграничения все равно характеризуется как затишье. «В основном применяются крупнокалиберные пулеметы, гранатометы и минометы. А учитывая историю этой войны, это вообще тишина. Обострением считается ситуация, когда применяются танки и ствольная артиллерия»,— пояснил он.

У украинской стороны своя статистика. В Минобороны заявляют о многочисленных случаях нарушения перемирия «российско-оккупационными войсками» с использованием стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, вооружения БМП и гранатометов и подчеркивают, что украинская сторона «неукоснительно соблюдает режим прекращения огня».

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, отметим, в своих отчетах от 5 и 6 августа констатировала увеличение случаев нарушения перемирия, отмечая, что фиксировались они с обеих сторон.

Так или иначе, но в Москве не считают нарушение перемирия и гибель украинских военных поводом для созыва саммита.

Глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, близкий к помощнику президента РФ Владиславу Суркову, заявил “Ъ”, что «достаточных оснований для встречи глав государств "нормандской четверки" пока нет».

«Украина должна продемонстрировать убедительные аргументы в пользу этого предложения,— сказал он.— В первую очередь нужен прогресс по политическому треку. Гибель военных требует тщательного расследования, но этого инцидента недостаточно для встречи. Встреча должна быть подготовлена, а такой подготовки пока нет».

О необходимости подготовки встречи в телефонном разговоре с господином Зеленским заявил и президент Франции Эмманюэль Макрон, которому украинский лидер позвонил после беседы с Владимиром Путиным. «Эмманюэль Макрон выразил полную поддержку инициатив Украины, согласился с необходимостью проведения встречи на высшем уровне в ближайшее время, которой должна предшествовать встреча официальных представителей всех четырех сторон»,— сообщила пресс-служба Владимира Зеленского.

Источник “Ъ” в российских госструктурах, знакомый с ходом переговоров по Донбассу, сказал, что после июльской встречи советников была запланирована встреча на уровне министров иностранных дел стран «нормандской четверки». Однако, отметил он, конкретной даты «пока нет». Собеседник в МИД России и вовсе не исключил, что главы дипломатии России, Украины, Германии и Франции могут встретиться в сентябре на сессии Генассамблеи ООН, поскольку все они там будут.

Владимир Соловьев, Матвей Шиманов, Киев; Кирилл Кривошеев