Контактная группа договорилась о бессрочном прекращении огня в Донбассе

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе договорилась о бессрочном прекращении огня с 21 июля, а также о полном доступе наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на всю территорию Украины. Заседание прошло сегодня, 17 июля, в Минске. Кроме того, было достигнуто соглашение о скорейшем обмене пленными по формуле «69 на 208».

Как сообщил журналистам спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик на брифинге, посвященном итогам заседания в Минске, решение о прекращении огня стало «очень важным достижением, так как, по данным СММ, в последнее время наблюдается рост как нарушений режима прекращения огня, так и, к сожалению, числа жертв среди гражданского населения» (цитата по «Интерфаксу»). По мнению спецпредставителя, недавняя встреча помощников лидеров «нормандской четверки» придала «значительный импульс» заседаниям ТКГ.

Полпред России в контактной группе Борис Грызлов назвал итоги заседания результативными: «Вопросы безопасности людей и гуманитарные задачи стали сегодня основными темами работы заседания Контактной группы, которое в итоге стало одним из самых результативных» (цитата по «РИА Новости»). К одним из результатов заседания российский вице-премьер отнес решение о восстановлении моста в районе Станицы Луганской. Согласно договоренности, стороны одновременно начнут ремонт сооружения, которое позднее будет использоваться исключительно в гражданских целях.

Также в ходе переговоров в Минске удалось договориться об обмене пленными. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер. «В гуманитарной подгруппе подтверждено местонахождение 69 наших граждан, которых мы стремимся освободить. В учреждениях украинской пенитенциарной системы находятся 208 человек, которых спрашивает противоположная сторона. Договорились в кратчайшие сроки провести работу в двух параллельных направлениях: юридической очистке и подготовке к взаимному освобождению подтвержденных лиц и дальнейшему подтверждению удерживаемых лиц»,— говорится в сообщении, опубликованном пресс-секретарем в Facebook.

Ранее, 11 июля, российский и украинский президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели первый телефонный разговор, одной из тем которого стала ситуация в Донбассе. А 12 июля в Париже прошла встреча представителей лидеров «нормандской четверки», в ходе которой обсуждалась необходимость соблюдения минских договоренностей.

О том, как Москва и Киев разморозили диалог об урегулировании конфликта в Донбассе, читайте в материале “Ъ” «Постепенная нормандизация отношений».