«Победа» испытала проблемы с перегрузкой

«Это не победа, это поражение», — так пользователи соцсетей прокомментировали неудавшуюся распродажу авиабилетов от российского лоукостера. В 14 часов дня 12 августа «Победа» должна была выставить на сайт 200 тыс. билетов стоимостью от 499 руб. Акция широко освещалась в социальных сетях и СМИ. Однако большинству желающих приобрести билеты со скидкой сделать это не удалось.

"Ъ FM" спросил у клиентов «Победы», какие проблемы возникли у них.

Сайт «Победы» стал работать с перебоями, потому что в 14:15 некие хакеры атаковали его с китайских серверов, рассказала пресс-секретарь авиакомпании Елена Селиванова: «В 9:00 у нас на сайте было 25 тыс. пользователей. Обычно же посещаемость портала в это же время составляет 1300-1500 человек. Но мы готовились, конечно, к распродажам и ожидали, что минимум 50 тыс. клиентов придет к нам на сайт, и при этом все должно было работать идеально. В 14:00 у нас на сайте было 75 тыс. пользователей. И при этом сайт более или менее работал, медленно, где-то подвисал, но работал.

В 14:15 все сломалось после этой атаки.

За рубеж у нас тоже были билеты по 499 руб. — это наш минимальный тариф. Но, конечно, их было очень мало. На самых востребованных рейсах, если мы говорим, например, про Новый год или про какие-то праздники, выходные, могло быть по одному-два билета на рейс. По России, действительно, было очень много билетов по 500 руб. Больше 40 тыс. из них уже забронировано».

В компании по противодействию DDoS-атакам Qrator Labs, которая обслуживает «Победу», агентству РИА «Новости» заявили, что не зафиксировали атак на сайт авиаперевозчика. В прошлом году авиакомпания устраивала такую же распродажу, рассказала “Ъ FM” петербурженка Елизавета. В 2018-м ей удалось купить сразу четыре билета за 499 руб. — в Стамбул и Кельн. «На какую дату найдете рейс, ту и бронируйте. Это требует постоянного отслеживания, обновления информации в поисковиках. У меня было четыре устройства для этого — компьютер, ноутбук и два телефона. Около пяти-шести раз у меня операция слетала на моменте оплаты. Но 12 часов мониторинга цен помогли мне купить эти четыре билета. В моем личном кабинете были введены уже паспортные данные, чтобы не терять на это время. Была такая система, что можно было забронировать билет на сутки. Люди просто делали бронь на любое имя, и если через 24 часа ее не оплачивали, то предложение снова вылетало в свободный доступ. Многие в комментариях тогда писали, что забронировали такие-то билеты на такие-то даты, допустим, на 10:47. И я в 10:46 следующего дня ловила эти билеты. В этом году бронь билетов платная, она стоит 998 руб., так что, думаю, сразу все будут их выкупать», — поделилась девушка.

Распродажа билетов «Победы» будет длиться всю неделю и закончится 18 августа.

Юлия Грицай